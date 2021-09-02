'ເປັນໄປໄດ້' ແຕ່ກໍບໍ່ຊົງວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນຄືຄວາມສົງໄສ ຂອງ ສຫລ ທີ່ກຸ່ມຕາລີບານ ຈະຊ່ວຍ ໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ

ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີິ່ອາດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມຕາລີບານເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສ ລາມໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ເຕືອນ ໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການຄາດຫວັງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ.
ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ນາຍພົນມາກ ມິລລີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການຕອບຄຳຖາມເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນກຳລັງ ອອກຈາກອັຟການິສຖານໂດຍກ່າວວ່າ “ເປັນໄປໄດ້.”
ນາຍພົນມິລລີກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອວ່າ ພວກຕາລີບານໃນອະນາ ຄົດຈະເປັນຈັ່ງໃດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກທ່ານໄດ້ ຈາກປະສົບພະການນັ້ນວ່າ ນີ້ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໂຫດຫ້ຽມອຳມະຫິດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພວກເຂົາຈະປ່ຽນແປງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເບິ່ງກັນຕໍ່ໄປ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ຊຶ່ງເປັນຊື່ທີີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການປະສານງານກັນ ລະຫວ່າງທະຫານສະຫະລັດ ແລະພວກຜູ້ບັນຊາການຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນລະຫວ່າງການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມຕາລີບານ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ແຄບໆຈຳນວນນຶ່ງ ແລະມັນເປັນພຽງແຕ່ວ່າ ຈະຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກ ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນຈະບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນສຳລັບການກ້າວກະໂດດໃດໆ”
ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແຕ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານອາດຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບສະຫະລັດເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງເຄືອຂ່າຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນແຂວງໂຄຣາຊານນັ້ນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ. ເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າ ເຕັມໃຈໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບສະຫະລັດ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສະໜາມບິນກາບູລ ໃນຂະນະທີ່ມີການຖອນກຳລັງ ແລະຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທັງສະຫະລັດແລະກຸ່ມຕາລີບານ ຕ່າງກໍມອງເບິ່ງເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນວ່າ ເປັນສັດຕູຮ່ວມໂຕດຽວກັນ.
ເມື່ອປະມານນຶ່ງປີເຄິ່ງຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມຕາລີບານ ກໍໄດ້ຂັບໄລ່ເຄືອຂ່າຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ອອກໄປຈາກທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຂົາ ໃນແຂວງນັນກາຮາ ແລະກູນາ ໃນອັນທີ່ກ່າວກັນວ່າ “ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນແບບຈຳກັດ” ຈາກສະຫະລັດ.