ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານອັຟການິສຖານ ໃນອະນາຄົດ ແລະຢາກໃຫ້ໂລກຮັບຮູ້ ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳ

ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ຊົມເຊີຍ ທີ່ກອງກໍາລັງນານາຊາດໄດ້ພາການເດີນທາງອອກຈາກອັຟການິສຖານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະການກໍາຄືນມາມີອໍານາດຂອງພວກເຂົານັ້ນວ່າ “ບົດຮຽນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຜູ້ຮຸກຮານອື່ນໆ,” ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ຮັບຮູ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
ຫົວໜ້າໂຄສົກ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານທ້າວ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້ກ່າວ ໃນຖະ ແຫລງການ, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກເຮືອບິນຂອງກອງທັບສະຫະລັດອອກຈາກສະໜາມບິນນານາຊາດ ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ.
ທ້າວມູຈາຮີດ, ກ່າວກັບນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢືນຢູ່ທາງແລ່ນຂອງສະໜາມບິນ ວ່າ ດີໃຈນໍາຊາວອັຟການິສຖານທຸກຄົນ ແລະປະກາດວ່າ ການອອກໄປຂອງກອງກຳລັງນານາຊາດ ເປັນໄຊຊະນະ “ຂອງພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.”
ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດເອເຊຍໃຕ້ ທີ່ຖືກທໍາລາຍຈາກສົງຄາມ ເມື່ອເກືອບ 20 ປີກ່ອນ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ກຸ່ມຕາລິບານອອກຈາກອຳນາດ ເນື່ອງຈາກອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາ ອິດາ ວາງແຜນໂຈມຕີສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ນັ້ນ.
https://www.voanews.com/south-central-asia/goodbye-afghanistan-after-nearly-20-years-last-us-troops-leave-kabul
ກຸ່ມຕາລິບານໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ຈະຈັດຕັ້ງການປົກຄອງທີ່ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນແລະມີຫລາຍພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ເມື່ອທຽບກັບການເຂົ້າ ກຳອໍານາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາ ຈາກປີ 1996-2001, ເມື່ອກຸ່ມທີ່ນັບຖືສາສະໜາຫົວຮຸນແຮງຈັດດັ່ງກ່າວ ນຳໃຊ້ລະບົບຍຸຕິທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່່າເຖື່ອນ, ຂັດ ຂວາງແມ່ຍິງອັຟການິສຖານບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກນອກເຮືອນ ແລະພວກເດັກນ້ອຍຍິງບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
ທ້າວມູຈາຮີດ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຜ່ອນເບົາຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວລົມ ກັບກໍາລັງຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຢູ່ເທິງທາງແລ່ນຂອງສະໜາມບິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະໄດ້ເຕືອນສະຕິພວກເຂົາວ່າບໍ່ຄວນປະຕິບັດຮຸນແຮງ ຕໍ່ປະ ຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ.
https://twitter.com/atanzeem/status/1432640773628088321
“ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງສຸພາບແລະຢ່າງດີ,” ລ່າວກ່າວກັບພວກເຂົາ. “ປະ ຊາຊົນທົ່ວໄປສົມຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງນີ້.” ລາວຍັງໄດ້ກ່າວເຕືອນພວກເຂົາຕື່ມວ່າ ພວກເຂົາຄືຄົນທີ່ “ຮັບໃຊ້” ປະຊາຊົນແລະບໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຮຸນແຮງກັບພວກເຂົາ.