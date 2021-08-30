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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະໂຫຍດ ຂອງການສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຄ-19 ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ

ຮູບພາບປະກອບ-ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດ ຮັກສາຄົນໄຂ້ຢູ່ໃນສູນຄົນໄຂ້ສໍາລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ ສູນກາງການແພດບາຊິລໄລ, ເມືອງ ອັສເກຣອນ, ປະເທດອິສຣາແອລ, ວັນທີ 26 ສິງຫາ, ປີ 2021.
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ເຊີນຟັງລາຍງານຂ່າວ ປະໂຫຍດຂອງການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສຸຂະພາບດີ ແມ່ນລາບອັນປະເສີດ. ຄໍາເວົ້ານີ້ແມ່ນຕິດຢູ່ໃນໃຈຂອງໃຜຫລາຍໆຄົນ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນທີ່ເຮົາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ພວກເຮົາກໍ່ຢາກເຫັນເຂົາມີສຸຂະພາບດີ. ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ລູກສາວຜູ້ເຊິ່ງເປັນດັ່ງແກ້ວຕາດວງໃຈ ເປັນຄວາມຮັກ ຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມສຸກດຽວ ທີ່ລາວມີນັ້ນ ຈະຕ້ອງມາປະເຊີນ ກັບພະຍາດຮ້າຍແຮງ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕ້ານີ້. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ບອກກັບທາງ VOA ວ່າ “ລູກສາວຂອງລາວເປັນຄົນມີສຸຂະພາບແຂງ ແຮງດີ ແຕ່ຍ້ອນວ່າຖືເບົາ ນາງບໍ່ຮີບຟ້າວໄປສັກຢາວັກຊີນ ເໝືອນດັ່ງທີ່ຄົນອື່ນໆເຂົາໄດ້ສັກກັນແລ້ວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາງຕິດເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍແລະອາການກໍ່ເປັນແຮງຫລາຍສົມຄວນ...ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ຈະພະຍາຍາມຂຸ້ນຂ້ຽວ ໃຫ້ນາງໄປສັກຢາ ຫລາຍໆຄັ້ງແລ້ວກໍ່ຕາມ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ອາການແມ່ນຊົງຕົວຢູ່.” ໂດຍທີ່ແມ່ຂອງນາງ ໄດ້ມາເລົ່າສູ່ພວກເຮົາຟັງດັ່ງນີ້:

“ບອກວ່າມໍາມີ່ມາຫາແລ້ວ ນ້ອງກໍ່ມາ ພໍ່ກໍ່ມາ ໝົດທຸກຄົນກໍ່ມາຫາເຈົ້າ ໝົດທຸກຄົນກໍ່ເປັນຫ່ວງເຈົ້າ ແກຣນມາ ແກຣນປາກໍ່ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຖິ້ມເຂົາໄປ ເຈົ້າຍັງໜຸ່ມຍັງນ້ອຍຢູ່ ວິນຍານເຈົ້າຢູ່ໃສກໍ່ຫລົບຄືນມາເຂົ້າເນື້ອເຂົ້າໂຕ ບໍ່ຕ້ອງຖິ້ມແມ່ຖິ້ມນ້ອງໄປ ແມ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ໃດ ແມ່ເຖົ້າແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຍອມແພ້ ເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ. ຖ້າເຮົາສັກຢາມັນກໍ່ຊິບໍ່ເປັນຮອດແບບນີ້ ອາການມັນກໍ່ຍັງຊິປ້ອງກັນເຮົາໄດ້ກ່ອນທີ່ເຮົາບໍ່ສັກ, ເປັນແຮງມັນກໍ່ຢາກເອົາຍາກ, ເຂົາພະຍາຍາມຊ່ວຍເຕັມທີ່ນາຍໝໍ ເຕັມທີ່ເຂົາຊ່ວຍໄດ້.”

ດັ່ງທີ່ທາງການໄດ້ເຄີຍກ່າວໄປແລ້ວ ຖ້າພວກເຮົາຢາກກັບມາໃຊ້ຊີວິດທີ່ເປັນປົກກະຕິ ໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ແລະຢາວັກຊີນກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍອົງການອາຫານ ແລະຢາແລ້ວວ່າມີຄຸນນະພາບດີ ແລະປອດໄພ.

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