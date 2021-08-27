ກຸ່ມຕາລີບານ ທຸບຕີນັກຂ່າວ ໃນການໂຈມຕີຫຼ້າສຸດ ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບ ສື່ມວນຊົນ

ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ໂຈມຕີນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ດ້ວຍການໃຊ້ “ປາຍປືນ” ບັງຄັບໃນການລ່ວງລະເມີດ ຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ໄວ້ວ່າ ຈະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ສິດເສລີພາບ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມຄິດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ທ່າມກາງທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ພວກນັກຂ່າວແລະນັກເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍພວກຕາລີບານ ນັບແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມນະຄອນຫຼວງກາບູລເມື່ອນຶ່ງອາທິດກວ່າໆຜ່ານມາ.
ຊີອາ ຄານ ຢາອາດ ເຮັດວຽກໃຫ້ໂທລະພາບຊ່ອງຂ່າວໂທໂລ ຊຶ່ງເປັນໂທລະພາບທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້ອຍໄດ້ຖືກທຸບຕີໂດຍພວກຕາລີບານ ໃນເຂດເມືອງໃໝ່ ຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຂດ Shahr-e-Naw ໃນຂະນະທີ່ໄປລາຍງານຂ່າວ.
ລາວຂຽນຕື່ມວ່າ “ກ້ອງຖ່າຍ ອຸບປະກອນເຕັກນິກ ແລະໂທລະສັບມືຖືສ່ວນໂຕຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກລັກເອົາໄປ.”
ເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການຂ່າວໂທໂລ ລາຍງານວ່າ ທ່ານຢາອາດແລະມືກ້ອງຂອງລາວ ພວມຖ່າຍວິດີໂອ ເອົາພວກຄົນຫວ່າງງານແລະກຳມະກອນ ເວລາເຂົາເຈົ້າຖືກທຸບຕີ.
ທ່ານຢາອາດ ຂຽນວ່າ “ຂ້ອຍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງປະພຶດແບບນັ້ນ ແລະໃນທັນທີກໍໂຈມຕີຂ້ອຍ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໄປໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານຊາບແລ້ວ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກກໍ່ການຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັບໂຕເທື່ອ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງໃນກຳມາທິການດ້ານວັດທະນະທຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານອາມາດູລລາ ວາຊິກ ໃນຂະນະທີ່ຖະແຫຼງຕອບຕໍ່ການຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານຢາອາດນັ້ນ ກ່າວວ່າ ການສືບສວນກ່ຽວກັບເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວພວມດຳເນີນຢູ່.
ທ່ານວາຊິກເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຖືວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຮ້າຍແຮງ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພຊາບແລ້ວ.” ທ່ານວາຊິກກ່າວຕື່ມວ່າ “ຕ້ອງໄດ້ມີການເອົາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສືບສວນແລ້ວ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກນັກຂ່າວອັຟການິສຖານແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ພາກັນນັ່ງປະທ້ວງທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວໂລກ ທຳການປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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