ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄນຈີເຣຍ ກ່າວວ່າ 'ປອດໄພແລ້ວ' ທີ່ຈະຄາດວ່າ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມ ຕາຍອີຫຼີ

ລັດຖະບານໄນຈີເຣຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສົງໄສໃດໆອີກຕໍ່ໄປແລ້ວວ່າ ທ້າວອາບູບາກາ ເຊກາວ (Abubakar Shekau) ຜູ້ນຳທີ່ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໂບໂກຮາຣາມ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວ.
ລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງທ້າວເຊກາວ ໄດ້ເລັດລອດອອກມາ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ເມື່ອສາມເດືອນກ່ອນ ໂດຍມີຂ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ທີ່ດົງຊາມບີຊາ ໃນລະຫວ່າງການປະເຊີນໜ້າ ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນບັນດາແຂວງຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ISWAP.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີຄວາມສົງໄສໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໄນຈີເຣຍ ດຽວນີ້ ກ່າວວ່າ ລາຍງານດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າຖືກຕ້ອງ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໄນຈີເຣຍ ທ່ານໄລ ໂມຮຳເໝັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຮາວຊາ (Hausa) ໃນການໃຫ້ສຳພາດເມື່ອແລງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ທ່າທີຂອງພວກເຮົາກໍຄື ມີລາຍງານວ່າລາວໄດ້ຊີວິດເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ແລະລາວກໍເສຍຊີວິດອີຫຼີ.”
ທ່ານໂມຮຳເໝັດກ່າວຕື່ມວ່າ “ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມເອງ ແລະໂດຍອີງໃສ່ການຂາດສະຖຽນລະພາບທີ່ຕິດຕາມບໍ່ດົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຍາດກັນ ເປັນຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງ ແລະການຍອມຈຳນົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສນຳກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມຫຼາຍພັນຄົນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນທີ່ປອດໄພທີ່ຈະຄາດໄດ້ວ່າ ທີ່ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ ລາໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຫັນ ການກັບຄືນມາປາກົດໂຕ ຂອງທ້າວອາບູບາກາ ເຊກາວອີກ.”
ການຊັ່ງຊາຂອງທາງການໄນຈີເຣຍ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດບາງຄົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍໄນຈີເຣຍ ຍ້ອນຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນ ໃນເລື້ອງຂ່າວກອງ ກ່ຽວກັບຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມໂບໂກຮາຣາມ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນອື່ນໆ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ລາຍງານຈຳນວນນຶ່ງກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວເຊກາວ ແລະແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລາຍງານເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າຄັ້ງກ່ອນໆ ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ກໍຍັງມີຄວາມລະມັດລະວັງ ທີ່ຈະໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ທ້າວເຊກາວ ຊຶ່ງໄດ້ອອກຂ່າວຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງລາວ ຫຼາຍໆເທື່ອແລ້ວນັ້ນ “ໄດ້ກັບຄືນມາມີຊີິວິດອີິກ” ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນໃນຕໍ່ມານັ້ນ ທີ່ຈິງແມ່ນໄດ້ຕາຍໄປອີຫຼີແລ້ວ.