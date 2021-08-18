ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງ ພວກຂໍລີ້ໄພອັຟການິສຖານ ກັບຄືນປະເທດ

ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫ້າມ ແລະບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງຊາວອັຟການິສຖານກັບຄືນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນ ຫາທາງຫລົບໜີຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ລຸນຫຼັງການເຂົ້າກຳອຳນາດຂອງພວກຕາລີບານ.
ໂຄສົກຂອງອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNHCR ທ່ານນາງຊາເບຍ ແມນທູ ກ່າວທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ປະເທດຕ່າງໆມີສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສິນທຳ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຫຼົບໜີຈາກອັຟການິສຖານ ຊອກຫາບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະບໍ່ໃຫ້ສົ່ງພວກອົບພະຍົບກັບຄືນດ້ວຍການບັງຄັບ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກທີ່ຂໍລີ້ໄພ ຊຶ່ງການກ່າວອ້າງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໄປນັ້ນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເຊັ່ນດຽວກັນ ຈາກການຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດດ້ວຍການບັງຄັບ ໃຫ້ໄປສູ່ສະພາບການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ທ່ານນາງແມນທູ ກ່າວວ່າ “ອົງການ UNHCR ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງ ວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຂອງພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນສະ ພາບແວດລ້ອມ ທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງຢູ່ນັ້ນ ຮວມທັງສິດທິ ຂອງພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ ພວກທີ່ເບິ່ງກັນວ່າເຄີຍມີຄວາມພົວພັນທັງໃນປັດຈຸບັນຫຼືອະດີດກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ຫຼືກັບກອງກຳລັງທະຫານຂອງສາກົນ.”
ນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ມາ ອົງການ UNHCR ກ່າວວ່າ ມີຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 550,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບຫຼົບໜີິຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງແລະຄວາມບໍ່ປອດໄພ.
ສະຫະລັດ ອັງກິດ ແລະປະເທດອື່ນໆ ພວກເຮັດວຽກແຂ່ງກັບເວລາ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ອອກໜີຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວໄປຍັງບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນອັຟການິສຖານ ຍັງສືບຕໍ່ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ກ່ອນທີ່ພວກຕາລີບານເຂົ້າໄປຍັງນະຄອນຫຼວງກາບູລນັ້ນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ມີ 18 ລ້ານຄົນ ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ແລ້ວ.
ອົງການກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF ເຕືອນວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການປະຕິບັດງານສຸກເສີນແລ້ວ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ 4 ລ້ານຄົນ ຈະເປັນໂຣກຂາດສານອາຫານ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ຊຶ່ງ 1 ລ້ານຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນຈະຂາດແຄນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານພາກສະໜາມແລະຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງອົງການ UNICEF ທ່ານມຸສຕາຟາ ເບັນ ເມັສຊຸດ ກ່າວວ່າ “ອົງການ UNICEF ຂໍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສາມາດຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ແບບບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ໄປຍັງເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ ໃນທັນທີ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.”