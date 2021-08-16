ທະຫານອາເມຣິກັນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂະນະສະໜາມບິນສາກົນ ພວມຖືກຂົ່ມຂູ່

ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດມີກຳນົດ ຈະເສັດສິ້ນ ການຖອນກໍາລັງອອກຈາກອັຟການິສຖານ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານໄດ້ສົ່ງທະຫານອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄປເພີ້ມ ທີ່ນະຄອນຫລວງກາບູລ ໂດຍກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍໃນຕອນນີ້ຄືເພື່ອຍົກຍ້າຍພວກນັກການທູດສະຫະລັດແລະພັນທະມິດຊາວອັຟການິສຖານ, ພາຍ ຫລັງການເຂົ້າຢຶດເອົານະຄອນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຂອງກຸ່ມກະບົດຕາລິບານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຢືນຢັນກັບ VOA ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງທະຫານໄປເພີ້ມ ອີກ 1,000 ຄົນ ຈາກກອງພັນສູ້ລົບ ລາບອາກາດທີ 82 ໄປຍັງສະໜາມບິນນາໆຊາດ ຮາມິດ ກາຊາຍ (Hamid Karzai) ໃນນະຄອນ ຫລວງກາບູລ, ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ພົນລະເຮືອນແລະຊາວອັຟການິສຖານພາກັນເຂົ້າໄປລີ້ໄພຈາກການບຸກຄືບໜ້າ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ.
ກອງທະຫານໃໝ່ ແມ່ນຮ່ວມກັບທະຫານອີກ 1,000 ຄົນຈາກກອງພັນລາບອາ ກາດທີ 82 ທີ່ຖືກສົ່ງໄປ ນະຄອນຫລວງກາບູລ ຈາກປະເທດຄູເວດ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນວ່າໃຫ້ລໍຖ້າ ແລະທະຫານບົກອີກ 3,000 ຄົນ ເຊິ່ງເລີ້ມເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫລວງຂອງອັຟການິສຖານ ໃນມື້ວັນສຸກ. ໃນນັ້ນ ມີທະຫານສະຫະລັດ ປະມານ 1,000 ຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖອນອອກຈາກອັຟການິສຖານເທື່ອ.
ການສົ່ງກອງກໍາລັງຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນທະຫານສະຫະລັດທັງໝົດໃນອັຟການິສຖານມີປະມານ 6,000 ຄົນ, ເກືອບສາມເທົ່າ ຂອງທະຫານທີ່ສະຫະລັດເລີ້ມຖອນອອກ ໃນເດືອນພຶດສະພານັ້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງເຊິ່ງກ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມ ບອກກັບ VOA ວ່າ ກອງກໍາລັງສະຫະລັດຍັງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ທັງສະຖານທູດສະຫະລັດ ແລະສະໜາມບິນສາກົນ ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫລວງກາບູລ. ແຕ່ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງທະຫານສະຫະລັດໄດ້ “ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມສະຖານະການໄວ້.”
ໃນຕອນແລງວັນທາທິດ, ທາງທໍານຽບ 5 ແຈ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ທີ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກກອງກໍາລັງອັຟການິສຖານບາງສ່ວນ.
“ການຈະລາຈອນທາງພານີຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບການຢຸດສະງັກ ແລະມີຄວາມຫລ້າຊ້າເປັນບາງຄັ້ງຄາວກໍ່ຕາມ,” ອີງຕາມໂຄສົກຂອງ ທໍານຽບ 5 ແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ (John Kirby) ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຖະແລງຂ່າວຕໍ່ VOA.