ພວກນັກລົບຕາລີບານ ຢຶດໄດ້ເມືອງເອກ ຂອງ 8 ແຂວງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່

ພວກກະບົດຕາລີບານກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີໃນຄືນແລ້ວນີ້ຂອງຕົນ ສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງເອກຂອງ 5 ແຂວງໃນອັຟການິສຖານ ຮວມທັງເມືອງການດາຮາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ເມືອງເຮຣັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ເມືອງກວາຮາ-ອີ-ນໍ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ເມືອງລັສກາ ກາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ແລະເມືອງກາສນີ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈຂອງພວກກະບົດອິສລາມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງປະເທດ ອີກບາດກ້າວນຶ່ງບ່ອນທີ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີອາສຣາຟ ການີ ບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານສະໜາມລົບ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການບຸກຄືບໜ້າຮອບຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ພວກກະບົດສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມ 14 ແຂວງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 34 ແຂວງ ໃນອັຟການິສຖານ ໃນຮອບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ້າວມູຈາຮີດເຕືອນວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບຸກຄືບໜ້າຕໍ່ໄປ ເພື່ອຈະເຂົ້າຄວບຄຸມທຸກໆແຂວງຂອງປະເທດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ຈົ່ງ “ຢຸດເຊົາການຕ້ານຢັນ ແລະບໍ່ໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດ.”
ເມືອງການດາຮາ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງປະເທດ ໄດ້ຖືກຸ່ມຕາລີບານທຳການໂຈມຕີມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ້າວກາຣີ ຢູຊັບ ອາເໝັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກກະບົດຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ເມືອງລາສກາ ກາ ເມືອງເອກຂອງແຂວງແຮລແມນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ແຕກແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມຕາລີບານແລ້ວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆໃນເວລານີ້ເທື່ອ ກ່ຽວກັບການແຕກຂອງເມືອງລາສກາ ກາ ແບບດຽວກັນກັບກໍລະນີການສູນເສຍໃນສະໜາມລົບອື່ນໆ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານພວມດີ້ນຮົນ ໃນການທີ່ຈະຄວບຄຸມການບຸກຄືບໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພວກກະບົດໃນຮອບອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບທ່ານການີ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະຫຼຸດຜ່ອນການມີໜ້າ ຂອງພົນເຮືອນອາເມຣິກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງມີການປ່ຽນແປງ.