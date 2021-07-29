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ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ຕັດຄວາມສຳພັນ ກັບທຸກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ

ທ່ານຫວັງ ຢີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ (ຂວາ) ພົບປະກັບມູລລາ ອັບດູລ ການີ ບາຣາດາ ຫົວໜ້າທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເມືອງທຽນຈິງ ປະເທດຈີນ ເມື່ອວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021. (China's Xinhua News Agency.)

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ພວກຜູ້ນຳກະບົດຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ “ຕັດ ຂາດ” ຄວາມສຳພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທຸກໆກຸ່ມ ຮວມທັງຂະບວນການອິສລາມໃນເຕີກກິສຖານຕາເວັນອອກ ຫຼື ETIM ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຈີນ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະທີ່ທ່ານຫວັງ ຢີ້ ເປັນເຈົ້າພາບ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທັງສອງຝ່າຍ ກ່າວວ່າ ຮອງຫົວໜ້າທາງດ້ານການເມືອງ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ປະຈຳຫ້ອງການທີ່ກາຕ້າ ມູລລາ ອັບດູນ ການີິ ບາຣາດາ ເປັນຫົວໜ້ານຳພາຄະນະຜູ້ແທນ 9 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ທີ່ເມືອງທຽນຈິງ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນ.

ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນເຖິງການເຕືອນຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງພວກກະບົດອິສລາມ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນເວທີໂລກ.

ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນແລ້ວ “ທ່ານຫວັງ ຢີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ເປັນກຳລັງທາງທະຫານ ແລະການເມືອງທີ່ສຳຄັນໃນອັຟການິສຖານ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນສັນຕິພາບຂອງປະເທດ ການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການບູລະນະສ້າງສາປະເທດຊາດຄືນໃໝ່ນັ້ນ.”

((https://twitter.com/mfa_china/status/1420315657472659460?s=21))

((https://twitter.com/mfa_china/status/1420319594368012290?s=21))

ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ແລະອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ຖອນທະຫານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງຕົນເກືອບທັງໝົດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານແລ້ວ. ການຖອນທະຫານ ຂອງສະຫະລັດນີ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອເດືອນກຸາພາປີ 2020 ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ.

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