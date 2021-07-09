ອີຣ່ານເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ອັຟການິສຖານ

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອັຟການິສຖານ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ກ່າວເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ສັນຕິພາບ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະມີການເຈລະຈາກັນຕື່ມ ຫຼັງຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍຄະນຜູ້ແທນອະວຸໂສຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານກາບູລ.
ທ່ານຈາວາດ ຊາຣິຟ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ເອີ້ນການເຈລະຈາທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ມີເນື້ອຫາສາລະທີ່ສຳຄັນ” ໂດຍຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂອງຕ່າງປະເທດ ຖອນອອກໄປຈາກອັຟການິສຖານຢູ່ນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີອຸບປະສັກໃດໆສຳລັບຊາວອັຟການິສຖານທີ່ມີຈາກທຸກພັກຝ່າຍການເມືອງ ທີ່ຈະກຳນົດອະນາຄົດທີ່ມີແຕ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີສຳລັບພວກຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປ.”
ໃນຖະແຫຼງການ 6 ຂໍ້ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ນາອິມນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ການເຮັດສົງຄາມຕໍ່ໄປແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍ ສຳລັບປະເທດຊາດ ແລະຕ້ອງໄດ້ມີການດຳເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການແກ້ໄຂແບບສັນຕິ.
ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງພົນລະເຮືອນເຊັ່ນເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ແລະວັດອິສລາມ ຕະຫຼອດທັງໄດ້ມີການປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ການທຳລາຍສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆໂດຍທວງໃຫ້ນຳເອົາໂຕພວກກໍ່ການມາລົງໂທດ.
ນອກນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກຕົນຈະຈັດການປະຊຸມອີກຮອບນຶ່ງເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ “ການສ້າງຕັ້ງກົນໄກ ສຳລັບການຫັນ ປ່ຽນຈາກສົງຄາມໄປສູ່ການມີສັນຕິພາບ ຫຼືການຕົກລົງຮັບເອົາລະບົບສາສະໜາ ອິສລາມ ແລະຈະບັນລຸສິ່ງນັ້ນໄດ້ແບບໃດ.” ເວລາແລະສະຖານທີ່ ສຳລັບກອງປະຊຸມຮອບໜ້າ ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດໃຫ້ຊາບ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ກອງປະ ຊຸມນີ້ແລະກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າ “ມັນຈະນຳໄປສູ່ການສິ້ນສຸດລົງຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການເລີ້ມຕົ້ນໃນການເຈລະຈາຢ່າງຈິງຈັງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ການມີສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງກຸ່ມຕາລີບານແມ່ນນຳພາໂດຍທ່ານເຊີ ໂມຮຳເໝັດ ອັບບັສ ສແຕເນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ນະຄອນໂດຮາ ປະເທດກາຕ້າ.