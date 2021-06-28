ຄື້ນຄວາມຮ້ອນຈັດ ພວມປົກຄຸມເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ມີອຸນຫະພູມສູງ ເປັນປະຫວັດການ

ຮຸນແຮງ ແກ່ຍາວ ທຳລາຍສະຖະຕິ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ອົງການພະຍາກອນອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໃຊ້ບັນລະຍາຍເຖິງຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ທີ່ພວມປົກຄຸມເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີິຟິກຂອງສະຫະລັດ ລົບກວນການແຂ່ງຂັນເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກກິລາ ໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກ ແລະໄດ້ທຳລາຍ ທຸກປະຫວັດຄວາມຮ້ອນ ທີ່ເຄີຍຈົດບັນທຶກ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ເຄີຍປະສົບ ກັບສະພາບອາ ກາດທີ່ຮ້ອນຈັດແບບນີ້ມາກ່ອນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເມືອງພອດແລນ ລັດອໍເຣກອນ ແມ່ນຮ້ອນເຖິງ 44.4 ອົງສາແຊລຊຽສໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍອຸນຫະພູມທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ 42.2 ອົງສາແຊລຊຽສ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ.
ທີ່ເມືອງຢູຈີນ (Eugene) ລັດອໍເຣກອນ ການແຂ່ງຂັນແລ່ນແລະລານຮອບທົດລອງໃນຕອນ ບ່າຍອັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຢຸດເຊົາລົງ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກແຟນໆຍົກຍ້າຍອອກຈາກສະໜາມກິລາຍ້ອນສະພາບອາກາດຮ້ອນຈັດ. ອົງການພະຍາ ກອນອາກາດແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ເມືອງຢູຈີນ ມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 43.3 ອົງສາແຊລຊຽສ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້ 42.2 ອົງສາແຊລຊຽສ.
ທີ່ເມືອງຊາແລມ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງລັດອໍເຣກອນກໍມີການຈົດບັນທຶກອຸນຫະ ພູມສູງສຸດເປັນປະຫວັດການເຊັ່ນດຽວກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຄືແທກໄດ້ 44.4 ອົງສາແຊລຊຽສ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍປະຫວັດທີ່ເຮັດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້.
ສ່ວນຢູ່ລັດວໍຊິງຕັນ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນທາໂຄມາ ອຸນຫະພູມແທກໄດ້ 39.4 ອົງສາແຊລຊຽສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ອົງການພະຍາກອນອາກາດກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນເທົ່າກັນກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນຈັດເປັນປະຫວັດການ ແລະເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຂດດັ່ງກ່າວມີອາກາດຮ້ອນຈັດ ສອງມື້ລຽນຕິດ ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມມີການຈົດບັນທຶກແຕ່ປີ 1894 ເປັນຕົ້ນມາ.
ສະຖິຕິທີ່ເຄີຍຈົດບັນທຶກໄວ້ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໃນທົ່ວຂົງເຂດ ແລະສະພາບອາກາດຮ້ອນຈັດ ຍັງຄາດກັນວ່າ ຈະຮ້ອນຂຶ້ນຕື່ມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ອນຈະເຢັນລົງໃນມື້ວັນອັງຄານ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດໄຟຟ້າມອດຢູ່ໃນບາງເຂດ. ບໍລິສັດໄຟຟ້າພອດແລນກ່າວວ່າ ມີລູກຄ້າປະມານ 3,000 ຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນ ພອດແລນ ໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້. ສ່ວນບໍລິສັດພີເຈັດຊາວພະລັງງານ (Puget Sound Energy) ລາຍງານວ່າ ມີລູກຄ້າ 3,400 ຄົນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຊີອາໂຕ.