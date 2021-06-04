ສະຫະລັດ ປະກາດແຜນການ ທີ່ຈະແບ່ງປັນຢາວັກຊີນ ທີ່ມີເກີນຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະອົງການຕ່າງໆ

ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ຕົນຈະແບ່ງປັນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີເຫຼືອໃຊ້ 80 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້ ໂດຍສະເພາະແຜນການແບ່ງປັນຊຸດທຳອິດ 25 ລ້ານໂດສໄປໃຫ້ແກ່ເຂດຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ການປະກາດ ທີ່ມີການລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຢາວັກຊີນ 19 ລ້ານໂດສ ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ປະເທດຕ່າງ ຜ່ານອົງ ການໂຄແວັກສ໌ ຊຶ່ງເປັນກົນໄກທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃນການເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊີນຂອງປະເທດແລະດິນແດນຕ່າງໆ ທີມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຫາປານກາງ. 6 ລ້ານໂດສຈະມີບູລິມະສິດແນໃສ່ບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດແລະພາຄີຕ່າງໆຮວມທັງການາດາ ເຮຕີ ໂກໂຊໂວ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ຢູເຄຣນ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນແລະກາຊາ ພ້ອມກັບປະເທດອີຈິບ ຈໍເຈຍ ອີຣັກ ຈໍແດັນ ແລະເຢເມນຕະຫຼອດທັງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຈຳນວນ 19 ລ້ານໂດສ ທີ່ຈະແບ່ງປັນໂດຍຜ່ານອົງການໂຄແວັກສ໌ 6 ລ້ານໂດສແມ່ນແນໃສ່ບັນດາປະເທດ ໃນເຂດຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ ຊຶ່ງຮວມທັງ ອາເຈັນຕີນາ ໂບລີເວຍ ບຣາຊີລ ໂຄລອມເບຍ ເອກົວດໍ ປາຣາໄກວ ແລະເປຣູ ໃນອາເມຣິກາໃຕ້ ພ້ອມໆກັບບັນດາປະເທດໃນອາເມຣິກາກາງທີ່ປະກອບດ້ວຍຄອສຕາຣິກາ ແອລຊາລວາດໍ ກົວເຕມາລາ ຮອນດູຣາສ ແລະປານາມາ. ເຮຕີ ແລະບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລຄາຣິບບຽນອື່ນໆ ພ້ອມທັງ ສາທາລະນະລັດໂດມີນິກັນ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບປະເທດເຮຕີນັ້ນ ກໍຈະຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ.
ປະມານ 7 ລ້ານໂດສ ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງເຂດເອເຊຍ ຮວມທັງ ອັຟການິສຖານ ບັງກລາແດັສ ອິນເດຍ ອິນໂດເນເຊຍ ລາວ ມາເລເຊຍ ມາລດິບ ເນປາລ ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນໃນເຂດມະຫາສະ ໝຸດປາຊີຟິກ ປາປົວນິວກີນາ ປາກິສຖານ ຟີລິບປິນ ສຣີລັງກາ ໄຕ້ຫວັນ ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 5 ລ້ານໂດສຈະແບ່ງ ປັນໃຫ້ແກ່ທະວີບອາຟຣິກາ ໂດຍຈະປະສານງານກັບສະຫະພາບອາຟຣິກາ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີແວນ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການບໍລິຈາກຢາວັກຊີນເວລາໃດທີ່ມີເກີນຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ.
ທ່ານຊູລລີແວນເວົ້າວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເຮັດແລະປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ໃຊ້ຢາວັກຊີນທີ່ຕົນມີເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄວາມສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດອື່ນໆ.”
ອີກ 80 ລ້ານໂດສ ຫຼື 13 ເປີເຊັນຂອງຢາວັກຊີນທີ່ສະຫະລັດຜະລິດ ທີ່ລັດຖະບານຂອງປະທາ ນາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໄວ້ນັ້ນ ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງ 75 ເປີເຊັນຈະບໍລິຈາກໂດຍຜ່ານອົງການໂຄແວັກສ໌ ຊຶ່ງໃຫ້ບູລິມະສຸດແກ່ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະເຂດທະເລຄາລິບບຽນ ອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະກໍທະວີບອາຟຣິກາ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະແບ່ງປັນໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ເຂດຕ່າງໆທີ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອເພີ້ມຂຶ້ນ ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດຢ່າງກະທັນ ຫັນ.