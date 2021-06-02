ອົງການອະນາໄມໂລກ ອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ຢາວັກຊີນຊີໂນແວັກ ແບບສຸກເສີນ

ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ອະນຸມັດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ສຸກເສີນຢາວັກຊີນ COVID-19 ທີ່ຜະລິດໃນຈີນ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ.
ອົງການດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ຢາວັກຊີນ ທີ່ເຮັດໂດຍບໍລິສັດຊີໂນແວັກ ໄບໂອເທັກ (Sinovac Biotech) ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຜະລິດຢາຂອງຈີນ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທີສອງທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢາວັກຊີນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຂອງຈີນ ໃນການນຳໃຊ້ກໍລະນີສຸກເສີນ.
ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ສະເໜີໂດຍບໍລິສັດຊີໂນແວັກ (Sinovac) ລະບຸວ່າ ຢາວັກຊີນສອງໂດສສາມາດປ້ອງກັນອາການບໍ່ໃຫ້ເກີດໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນພຽງຄັ້ງດຽວ, ໜ່ວຍງານຍັງກ່າວອີກວ່າ ບໍ່ສາມາດປະເມີນປະ ສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນ ໃນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກ່ວາ 60 ປີຂື້ນໄປ ເນື່ອງຈາກມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ໃນກຸ່ມອາຍຸນີ້ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອງ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງອົງການອະນາໄມໂລກສາມາດເຮັດໃຫ້ຢາວັກຊີນອີກອັນໜຶ່ງສາມາດໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ຍາກຈົນກ່ວາ ໂດຍໂຄແວັກ (COVAC), ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລະດັບນານາຊາດທີ່ແຈກຈ່າຍຢາວັກຊີນໃຫ້ກັບປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະຍາກຈົນ.
ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການແຈກຈ່າຍຂອງ ໂຄແວັກ (Covac) ໄດ້ຄ່ອຍໆ ຊ້າລົງ ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອິນເດຍໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍລິ ສັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດສົ່ງຢາວັກຊີນຈົນເຖິງທ້າຍປີນີ້ ເນື່ອງຈາກມີການຕິດເຊື້ອເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ພາຍໃນປະເທດ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກກໍໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ສຸກເສີນຢາວັກຊີນທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຊີໂນຟາມ (Sinofarm) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຢາຂອງຈີນ, ສ່ວນຢາວັກຊີນຊະນິດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍມີຢາ ອັສຕຣາເຊເນກາ (AstraZeneca), ໂມເດິນນາ (Moderna), ຈອນສັນ ແລະຈອນສັນ (Johnson & Johnson), ແລະ ຟາຍເຊີ-ບາຍໂອເອນເທັກ (Pfizer-BioNTech.)