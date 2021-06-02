ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ໄດ້ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງແລ້ວ

ການຖອນກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ພວມມີການເລັ່ງລັດໂດຍທີ່ພວກວາງແຜນທາງທະຫານ ກ່າວວ່າ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ແລະອຸບປະກອນໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດແລ້ວແລະອຸບປະກອນຈຳນຶ່ງໄດ້ຖືກທຳລາຍຖິ້ມ.
ກອງບັນຊາການກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະເຂດເອເຊຍໃຕ້ ຫຼື CENTCOM ກ່າວວ່າ ມີການຖອນທະຫານອອກໄປແລ້ວລະຫວ່າງ 30 ຫາ 44 ເປີເຊັນ ແລະເວລານີ້ ມີການມອບຖານທັບ 6 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງຮັກ ສາຄວາມສະງົບຂອງອັຟການິສຖານ ແລະມີທ່າທາງວ່າຈະມີການມອບຖານທັບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຝ່າຍອັຟການິສຖານຕື່ມອີກ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆມື້ແລະອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້.
ກອງບັນຊາການ CENTCOM ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຄາດ ວ່າ ຈະມີການໂອນຖານທັບຕ່າງໆແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານໃນອະ ນາຄົດຕື່ມອີກ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບແຫ່ງຊາດ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງ ອັຟການິສຖານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບແລະປ້ອງກັນປະເທດ ຊາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ຍົກຍ້າຍ “ອຸບປະກອນຕ່າງໆ ເທົ່າກັບປະມານ 300 ຖ້ຽວບິນຂອງເຮືອບິນບັນທຸກ C-17” ອອກຈາກອັຟການິສຖານ ອິີງຕາມລາຍງານຫຼ້າສຸດ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ອຸບປະກອນຕື່ມອີກ 13,000 ຊິ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທຳລາຍ.
ກອງບັນຊາການ CENTCOM ກ່າວວ່າ ມາຮອດອາທິດແລ້ວນີ້ ການຖອນທະຫານແມ່ນ ເສັດສິ້ນແລ້ວເກືອບ 25 ເປີເຊັນແລະໃນການໃຫ້ການຕໍ່ສະມາຊິກສະພາທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍດ໌ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງໄດ້ດຳເນີນໄປ “ກ່ອນກຳນົດການພຽງເລັກນ້ອຍ.”
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານແລະສະຫະລັດທີ່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະມອບຖານທັບອາກາດແບັກແຣມ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານພາຍໃນເວລາ 20 ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບກຳນົດເວລາ ໃນການມອບຖານທັບດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ “ແນ່ນອນ ແບັກແຮມຈະຖືກມອບຄືນໃຫ້.”
ຖານທັບອາກາດແບັກແຣມ ຖືກໃຊ້ເປັນກອງບັນຊາການ ແລະສູນກາງຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານທາງອາກາດຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.