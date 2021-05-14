ກຳລັງພາກພື້ນດິນ ຂອງອິສຣາແອລ ເຂົ້າຮ່ວມການໂຈມຕີ ຕໍ່ແຫຼມກາຊາ

ກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຮ່ວມສົມທົບກັບກຳລັງທາງອາກາດ ທຳການໂຈມຕີແຫຼມກາຊາໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທາງກອງທັບ.
ກຳລັງປ້ອງກັນໂຕຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນ “ໃນເວລານີ້ ພວມບຸກໂຈມຕີໃນແຫຼມກາຊາ” ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ກ່າວອ້າງວ່າມີການເຂົ້າໃຈຜິດໃນການສື່ສານພາຍໃນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ທະຫານພວມຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີ ຈາກບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງອິສຣາແອລ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງ ການຜ່ານທາງວີດີໂອເທັບໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະບີບຄັ້ນໃຫ້ມີການສູນເສຍລາຄາແພງຈາກກຸ່ມຮາມາສ. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດສິ່ງນັ້ນແລະພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດສິ່ງນັ້ນ ດ້ວຍກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.”
ປະຊາຊົນໃນໃນເຂດກາຊາ ໃກ້ໆບໍລິເວນຊາຍແດນຕິດກັບອິສຣາແອລ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ ຍັງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆເທື່ອວ່າ ກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນເຂດກາຊາແລ້ວ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍລາຍງານວ່າມີການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຢ່າງໜັກ ແລະການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍສິບຖ້ຽວ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮຸນແຮງພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ 5 ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການ ຫຼັງຈາກແຜນການເປີດກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຊັກຊ້າຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສະຫະລັດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ທໍມັສ ກຣີນຟິລ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ທຳການພົວພັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າທາງດ້ານການທູດໃນລະດັບສູງສຸດເພື່ອຫາທາງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.”
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ການສູ້ລົບກັນ ໃນວັນພັກ ອີດ ອາລ-ຟີດເທີ ຂອງຊາວມຸສລິມ ເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດແລ້ວ 103 ຄົນ ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 27 ຄົນແລະແມ່ຍິງອີກ 11 ຄົນ ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 530 ຄົນ. ມີຊາວອິສຣາແອລ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ຮວມທັງເດັກຊາຍອາຍຸ 6 ປີຄົນນຶ່ງ.
ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ມີຈະຫຼວດ 3 ລູກຍິງຈາກເລບານອນໄປໃສ່ອິສຣາແອລໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແຕ່ໄດ້ໄປຕົກໃສ່ທະເລມີດີແຕເຣນຽນ ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.