ລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຈີ 7​ ຈະຫາທງາຍຸຕິສົງຄາມ ໃນຊີເຣຍ  

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານີ້ວ່າ ກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະຍຸຕິີສົງຄາມກາງເມືອງ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 10 ປີໃນປະເທດຊີເຣຍ.
“ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກຸ່ມຈີ 7 ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ການຢືນຢັນ ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເກັນທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງກຸ່ມຈີ 7 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 2 ປີ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍໆບັນຫາຂອງໂລກທີ່ຈະມີການປຶກສາຫາລືກັນໂດຍບັນດາລັດຖະມົນນຕີທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຈີ 7 ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ. ສ່ວນບັນຫາອື່ນໆກໍມີຄວາມທັງຄວາມສຳພັນກັບຈີນແລະຣັດເຊຍ ການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນມຽນມາ ແລະສະຖານະການໃນອັຟການິສຖານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ກ່າວໃນການປະຊຸມເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂດມີນິກ ແຣບ "ຈະນຳພາ ການສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຮີບດ່ວນທາງດ້ານພູມີສາດການເມືອງ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ບ່ອນທຳ ລາຍປະຊາທິປະໄຕ ອິດສະຫຼະພາບ ແລະສິດທິມະນຸດຢູ່ນີ້."
ທ່ານແຣບຍັງກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນແມ່ນ "ໂອກາດທີ່ຈະນຳມາຊຶ່ງສັງຄົມທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ເປີດກວ້າງ ແລະສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັນ ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຮ່ວມ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ."
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຈີ 7 ລົງໂທດຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະອົງການທີ່ພົວພັນກັບລະບອບການປົກຄອງຂອງທະຫານຂອງມຽນມາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫ້າມຂາຍອາວຸດ ແລະເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມຽນມາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງກັນ ໄດ້ພົບກັບ ທ່ານແຣບໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ແລະກ່າວເຖິງຈີນວ່າ ເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນ “ພະຍາ ຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມຈີນ ຫລືຕໍ່ຕ້ານຈີນໃຫ້ຢຸດເຊົາ.”
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມຈະເຮັດກໍຄື ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສາກົນ ທີ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນມາຕັ້ງຫລາຍໃນຫຼາຍທົດສະວັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກວ່າບໍ່ແມ່ນສໍາ ລັບແຕ່ພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາເອງ ແຕ່ມັນຍັງສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກໍລວມທັງຈີນນໍາດ້ວຍ.”