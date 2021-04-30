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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມຂັບລົດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຄົບຮອບ 100 ວັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ສູນກາງ Infinite Energy Center ເມື່ອວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ໃນເມືອງ Duluth ລັດຈໍເຈຍ. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)

ໃນການສະຫຼອງຂີດໝາຍ 100 ວັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດນັ້ນ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີແບບນີ້ມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງອາເມຣິກາຍ້ອນວ່າ ປະເທດນີ້ “ພວມກ້າວເດີນໄປໜ້າ. ພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມຫວັງ ເໜືອຄວາມຢ້ານກົວ ຄວາມຈິງ ເໜືອການຕົວະລ່າຍ ແສງສະຫວ່າງເໜືອຄວາມມືດ.”

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງ ທີ່ຂັບລົດເຂົ້າໄປຮ່ວມແຫ່ງນຶ່ງໃກ້ໆນະຄອນແອັດແລນຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.

“ພວກທ່ານກຳລັງພິສູດວ່າປະຊາທິປະໄຕສາມາດສະໜອງຕອບຕໍ່ຜູ້ຄົນໄດ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຕໍ່ການສະແດງການອະນຸມັດດ້ວຍການບີບແກຂອງລົດ 315 ຄັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ສູນກາງພະລັງງານອິນຟີນິດທີ່ເມືອງດູລຸທ (Duluth) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນແອັດແລນຕາ.

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງຮອບສອງ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຢູ່ລັດຈໍເຈຍ ໂດຍການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານຣາຟາແອລ ວໍນັອກ ແລະ ທ່ານຈອນ​ອອສຊອຟ ເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານໄບເດັນ ສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມລັດ ຖະບານກາງໄດ້ທັງໝົດ.

ປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ໃຊ້ການມີບ່ອນນັ່ງ 50 ບ່ອນ ໃນສະພາສູງຮັບຜ່ານແຜນ ການຊ່ວຍກອບກູ້ຊາວອາເມຣິກັນມູນຄ່າ 1 ພັນ 900 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ບໍ່ມີສະມາຊິກ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການໃຫ້ຄວາມເຫັນໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານໄດ້ຢຸດໜ້ອຍນຶ່ງເວລາພວກປະທ້ວງສອງ-ສາມຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຄຸມຂັງ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີຂອງສະຫະລັດ ໂດຍພາກັນຮ້ອງໂຮຂຶ້ນວ່າ “ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາພວມປະສົບກັບຄວາມຕາຍ!”

ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພ້ອມກັບພວກທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າພວມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຢູ່. ໃຫ້ເວລາແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຕື່ມອີກຫ້າວັນ. ທຸກທ່ານ ພວກທ່ານທັງໝົດຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າເລື້ອງຫຍັງ. ມັນບໍ່ຄວນຈະມີຄຸກເອກກະຊົນ, ບໍ່ເລີຍ, ຈໍ້າເມັດ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າເຖິງ ສູນກາງຄວບຄຸມຂອງເອກກະຊົນ. ມັນບໍ່ຄວນມີເລີຍ ແລະພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຈະປິດສູນກາງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ.”

ຫຼັງຈາກນັ້ນປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ກັບຄືນໄປກ່າວເຕືອນຜູ້ຟັງວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຮນາໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນແລະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກມາໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ.

ການກ່າວເຖິງໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສເທື່ອທຳອິດຕໍ່ສະພາຄົບຄະນະ ທີ່ທ່ານໄດ້ຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີການຂະຫຍາຍວຽກເຮັດງານທຳ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄອບຄົວຕ່າງໆ ໃນການເບິ່ງ ແຍງ ແລະໃຫ້ການສຶກສາແກ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ອາດຈະມີມູນຄ່າຫຼາຍໆພັນຕື້ໂດລາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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