ປ. ໄບເດັນ ສັນຍາ ທີ່ຈະຫຼຸດ ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຮັດຈາກຊາກພື້ນແລະສັດ ລົງຢ່າງວ່ອງໄວ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ລະຫວ່າງ 50 ຫາ 52 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂລກຂອງເຮົາ ຕ້ອງ “ເອົາຊະນະວິກິດການ ກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດໃນຍຸກສະໄໝຂອງພວກເຮົາ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມຂອງປະຊຸມສຸດຍອດການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທາງອອນລາຍນ໌ ກັບຜູ້ນຳຂອງໂລກຫຼາຍສິບທ່ານ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນທົດສະວັດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ເພື່ອຈະຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕິດຕາມມາຈາກວິກິດການອາກາດ” ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ໆຂອງໂລກ “ເອົາມາດຕະການເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບໍຣິສ ຈອນສັນ ແຫ່ງອັງກິດ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ການປະກາດຂອງທ່ານໄບເດັນນັ້ນວ່າ “ເປັນການຫັນປ່ຽນ ໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາທັງໝົດ” ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.”
ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ທູດພິເສດໃນດ້ານອາກາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດໄປນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ? ພວກເຮົາບາງທີອາດຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ? ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ມັນເປັນການພຽງພໍບໍ? ບໍ່ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລານີ້.”
ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໂດຍປຽບທຽບແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ຂອງປີ 2005 ແລະທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ປອດແກັສຄາບອນ ໂດຍເພີ້ມປະສິດທິຜົນໃນດ້ານເຊື້ອໄຟຂອງລົດແລະລົດບັນທຸກທັງຫຼາຍ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເກັບກຳແກັສຄາບອນຢູ່ຕາມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແລະຫຼຸດການນຳໃຊ້ທາດມີເທນ.
ແຕ່ກໍເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າເສຍໃຈສຳລັບຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ 2 ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຄືຈີນແລະອິນເດຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃໝ່ໃດໆ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ປະທານປະເທດຈີນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະທຳການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນຫຼາຍໆປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ “ຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນ”ການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ເຮັດຈາກຊາກພືດແລະສັດໃນລະຫວ່າງປີ 2026 - 2030. ນອກນັ້ນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຈີນທີ່ຈະປ່ອຍແກັສຄາບອນ ໃນລະດັບສູງສຸດ ກ່ອນປີ 2030.
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ປະກາດການເປັນພາຄີກັບສະຫະ ລັດ ສຳລັບແຜນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ພາຍໃນປີ 2030 “ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ ແລະນຳສະແດງການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ສະອາດ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາສີຂຽວ.”