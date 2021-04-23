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ປ. ໄບເດັນ ສັນຍາ ທີ່ຈະຫຼຸດ ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຮັດຈາກຊາກພື້ນແລະສັດ ລົງຢ່າງວ່ອງໄວ

ການກໍ່ສ້າງບ່ອນນຶ່ງ ທີ່ແນມເຫັນຕຶກສູງຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງ ໃນວັນທີມີສະພາບອາກາດເປື້ອນເປິ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຂອງຈີນ ເມື່ອວັນທີ 11 ເມີນາ 2021.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ລະຫວ່າງ 50 ຫາ 52 ເປີເຊັນ ພາຍໃນປີ 2030ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂລກຂອງເຮົາ ຕ້ອງ “ເອົາຊະນະວິກິດການ ກ່ຽວກັບການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດໃນຍຸກສະໄໝຂອງພວກເຮົາ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມຂອງປະຊຸມສຸດຍອດການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທາງອອນລາຍນ໌ ກັບຜູ້ນຳຂອງໂລກຫຼາຍສິບທ່ານ.

ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນທົດສະວັດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ເພື່ອຈະຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ຈະຕິດຕາມມາຈາກວິກິດການອາກາດ” ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ໆຂອງໂລກ “ເອົາມາດຕະການເພີ້ມຂຶ້ນ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີບໍຣິສ ຈອນສັນ ແຫ່ງອັງກິດ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ການປະກາດຂອງທ່ານໄບເດັນນັ້ນວ່າ “ເປັນການຫັນປ່ຽນ ໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດມາທັງໝົດ” ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.”

ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ທູດພິເສດໃນດ້ານອາກາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດໄປນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ? ພວກເຮົາບາງທີອາດຈະເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ? ຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ມັນເປັນການພຽງພໍບໍ? ບໍ່ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລານີ້.”

ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໂດຍປຽບທຽບແລ້ວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ ຂອງປີ 2005 ແລະທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ປອດແກັສຄາບອນ ໂດຍເພີ້ມປະສິດທິຜົນໃນດ້ານເຊື້ອໄຟຂອງລົດແລະລົດບັນທຸກທັງຫຼາຍ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເກັບກຳແກັສຄາບອນຢູ່ຕາມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແລະຫຼຸດການນຳໃຊ້ທາດມີເທນ.

ແຕ່ກໍເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າເສຍໃຈສຳລັບຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ 2 ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຄືຈີນແລະອິນເດຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃໝ່ໃດໆ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

ປະທານປະເທດຈີນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະທຳການຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃນຫຼາຍໆປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ “ຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນ”ການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ເຮັດຈາກຊາກພືດແລະສັດໃນລະຫວ່າງປີ 2026 - 2030. ນອກນັ້ນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຈີນທີ່ຈະປ່ອຍແກັສຄາບອນ ໃນລະດັບສູງສຸດ ກ່ອນປີ 2030.

ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ປະກາດການເປັນພາຄີກັບສະຫະ ລັດ ສຳລັບແຜນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ພາຍໃນປີ 2030 “ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ ແລະນຳສະແດງການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ສະອາດ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນໃນການພັດທະນາສີຂຽວ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຕື່ມ

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