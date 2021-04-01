ທູດພິເສດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນເຖິງ 'ການນອງເລືອດ' 'ແລະສົງຄາມກາງເມືອງ' ໃນມຽນມາ

ທູດພິເສດຂອງສະປະຊາຊາດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງມຽນມາ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ເຖິງ “ການນອງເລືອດທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ” ແລະກໍມີ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະເກີດສົງ ຄາມກາງເມືອງ” ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຖ້າຫາກການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ.
ທູດພິເສດ ຄຣິສຕີນ ສເຄຣນເນີ ເບິີເກີເນີ (Chirtine Schraner Burgener) ກ່າວຕໍ່ກອງປະ ຊຸມປິດລັບ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວັນພຸດວານນີ້ ອີງຕາມສຳເນົາໃນການຖະແຫຼງ ຂອງທ່ານນາງ ທີ່ທາງວີໂອເອໄດ້ຮັບມາ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງຮຽນຕໍ່ທາງສະພາໃຫ້ພິຈາ ລະນານຳໃຊ້ ໃນທຸກເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ເພື່ອເອົາບາດກ້າວຮ່ວມກັນ ແລະດຳເນີນການ ໃນສິ່ງທີ່ຖືກ ອງ ໃນສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນຊາວມຽນມາສົມຄວນໄດ້ຮັບແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພພິບັດແບບຫຼາຍມິຕິຢູ່ໃນເຂດໃຈກາງເອເຊຍ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ ຈະມີການນອງເລືອດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ນາຍພົນມິນອອງລາຍ “ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ໃນການກຳອຳນາດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງລາວດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ.”
ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າເຖິງການສູ້ລົບທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນລັດກະຢິນ ແລະກະຊິ່ນ ແລະໄດ້ເຕືອນເຖິງການຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກກະບົດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ 3 ກຸ່ມ ຢູ່ໃນມຽນມາ ຖ້າການໂຈມຕີຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ຫາກບໍ່ຢຸດເຊົາ ທີິ່ພາໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຢ້ານກົວ ທີ່ຈະເກີດສົງຄາມກາງເມືອງຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງສເຄຣນເນີ ເບິີເກີເນີ ກ່າວວ່າ “ການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດ້ມີການເຈລະຈາຫາລືກັນ ແຕ່ທາງກອງທັບມຽນມາໄດ້ປິດປະຕູຂອງຕົນ ຕໍ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ. ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ພວກທະຫານຈະທຳການພົວພັນ ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າຕົນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ ໂດຍຜ່ານການກົດຂີ່ແລະເຮັດໃຫ້ຢ້ານກົວເທົ່ານັ້ນ.”
ປະເທດມຽນມາ ໄດ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ນັບແຕ່ທະຫານ ໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ແລະການຈັບກຸມຄຸມຂັງຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ ຂອງພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂອງທ່ານນາງ. ພວກທະຫານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີ ການສໍ້ໂກງຄະແນນຢ່າງໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນນັ້ນ.
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງມຽນມາ ໄດ້ປາບປາມທັບມ້າງພວກເດີນຂະບວນ ດ້ວຍການໃຊ້ລູກປືນແທ້ ແລະລູກປືນຢາງ ຍິງເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ. ໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນກອງທັບມີພວກປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຮວມທັງແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.