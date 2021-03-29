ກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ອອກຄຳຂູ່ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນຈີບູຕີ

ຜູ້ນຳກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບາບຂອງໂຊມາເລຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງທຳການໂຈມຕີຕາມລຳພັງແບບຕົວດຽວຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິກັນແລະຝຣັ່ງໃນຈີບູຕີກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ ບໍດີຄັ້ງສຳຄັນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມອາຟຣິກາດັ່ງກ່າວ.
ໃນເທບບັນທຶກສຽງທີ່ຫາກໍນຳອອກເຜີຍແຜ່ເທື່ອໃໝ່ນີ້ ທ້າວອາເໝັດ ໂອມາ ອາບູ ອູໄບດາ ໄດ້ກ່າວຫາພວກຜູ້ນຳຂອງຈີບູຕີວ່າຫັນປ່ຽນໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຖານທັບ “ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ ສຳລັບທຸກໆສົງຄາມ ຕໍ່ຕ້ານຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ.”
ທ້າວອາບູ ອູໄບດາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເປັນພິເສດໃຫ້ພວກຊຸມໜຸ່ມໃນຈີບູຕີ “ທຳການໂຈມຕີຕາມລຳພັງແບບຕົວຄົນດຽວຢ່າງວິລະຊົນ ເພື່ອຂັບໄລ່ຝຣັ່ງ ແລະອາເມຣິກັນ.”
ສຽງບັນທຶກທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສື່ມວນຊົນ ຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ກ່າວວ່າ “ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມຣິກາແລະຝຣັ່ງ ໃນຈີບູຕີ ເປັນບູລິມະສິດອັນສູງສຸດໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ.”
ທ້າວອາບູ ອູໄບດາ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຂອງລາວແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ “ບ່ອນຫຼົບລີ້” ແລະ “ກະກຽມ ແລະກໍໃຫ້ການຝຶກແອບ” ແກ່ພວກທີ່ເຕັມໃຈຈະຍົກຍ້າຍຈາກຈີບູຕີ ຖ້າພວກເຂົາຫາກບໍ່ສາມາດເຮັດຫລ້ອນ “ພັນທະຂອງສ່ວນບຸກຄົນສຳລັບຈີຮາດ.”
ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ຫຼື AFRICOM ຊຶ່ງມີຖານທັບໃນຈີບູຕີ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຖະແຫຼງການສະບັບຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບໄປແລ້ວ.
ໂຄສົກ ຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ພັນເອກຄຣິສໂຕເຟີ ຄາຣນສ໌ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍວ່າ ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອາຟຣິກາຮູ້ເລື້ອງດີ ກ່ຽວ ກັບສຽງບັນທຶກທີ່ຫາກໍນຳອອກເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຈາກກຸ່ມອາລ-ຊາບາບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຈມຕີຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດແລະຝຣັ່ງໃນຈີບູຕີ.
ພັນເອກຄາຣນສ໌ ກ່າວວ່າ “ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາຖືຄຳເວົ້າໃນຖະແຫຼງການນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ.”
ກຸ່ມອາລ-ຊາບາບຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຊ້ກຳລັງກົດດັນຕໍ່ຕາໜ່າງຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ແລະແຍກການຂົ່ມຂູ່ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ມີຕໍ່ຂົງເຂດແລະໄກໄປກວ່ານັ້ນ.”
ສະຫະລັດໄດ້ເສັດສິ້ນໃນຖອນກຳລັງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົນອອກຈາກໂຊມາເລຍທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເວລານັ້ນ.