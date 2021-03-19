ສະຫະລັດ ຈະສະໜອງຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ປະຕິເສດວ່າ ວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ວາງເງື່ອນໄຂໃດໆ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍໆລ້ານໂດ ທີ່ມີທ່າທາງວ່າຈະ ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງອາເມຣິກາ ໃນເວລາທີ່ມີພວກລັກລອບເຂົ້າເມືອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເດີນ ທາງຜ່ານເມັກຊິໂກມາຍັງສະຫະລັດ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ກ່າວຕອບເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂໃນການໃຫ້ເມັກຊິໂກຢືມຢາວັກຊີນ ແລະຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຂອງປະ ເທດດັ່ງກ່າວທີ່ຈະຈຳກັດການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍໃຫ້ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ໄປຍັງທົ່ວໂລກ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນງານທາງດ້ານການທູດຂອງພວກເຮົາ. ອີກສິ່ງນຶ່ງ ໃນຈຸດປະສົງທາງດ້ານການທູດ ຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຄວນເປັນເລື້ອງທີ່ແປກໃຈ ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນພວມດຳເນີນຢູ່ແລະກໍກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.”
ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານໂຣເບີດໂຕ ເວລາສໂກ ອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບອາເມຣິກາເໜືອທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ “ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອງບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ມີລະບົບຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດສະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຕ້ານໂຄວິດ-19 ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດພວກເຮົາທັງສອງ ແລະຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານນາງຊາກີ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວມມີການຫາລືກັນທີ່ຈະສົ່ງຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາ 2 ລ້ານ 5 ແສນໂດສໄປໃຫ້ເມັກຊິໂກແລະ 1 ລ້ານ 5 ແສນໂດສ ໄປໃຫ້ການາດາ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາພວມຊັ່ງຊາຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການກູ້ຢືມຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານັ້ນແບບໃດ ນັ້ນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີການຕົກລົງກັນຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການຄຸ້ມຄອງໃນການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ 100 ລ້ານເຂັມໃນລະຫວ່າງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງຈະມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ 100 ລ້ານເຂັມພາຍໃນເວລາ 100 ວັນ. ແຕ່ວັນສຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມື້ທີ 50 ໃນການເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານ.