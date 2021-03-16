ອອສເຕຣເລຍວາງແຜນຈະເລີ້ມການເດີນທາງ ລະຫວ່າງປະເທດຄືນ ໂດຍຈະໃຫ້ ສິງກະໂປ ເປັນບ່ອນກັກໂຕ ສຳລັບກວດໂຄວິດ-19

ອອສເຕຣເລຍ ພວມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຜນການອັນສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສິງກະໂປເປັນບ່ອນກັກເພື່ອກວດໂຄວິດ-19 ແລະອາດເປັນບ່ອນສັກຢາວັກຊີນສຳລັບຊາວອອສເຕຣເລຍທີ່ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ພວກນັກສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະພວກເດີນທາງໄປເຮັດທຸລະກິດ. ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກຊິດນີ ດັ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ຕົກລົງກັບສິງກະໂປ ອາດຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຊີວະພາບ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ພວກລັດຖະມົນຕີຫວັງວ່າ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ກັບສິງກະໂປ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍປະມານ 40,000 ຄົນທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເດີນ ທາງກັບຄືນປະເທດໄດ້ ເພີ້ມການທ່ອງທ່ຽວແລະຟື້ນຟູຕະຫຼາດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງອອສເຕຣເລຍຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຍ້ອນການປິດປະເທດ.
ມັນເປັນເວລານຶ່ງປີແລ້ວ ນັບແຕ່ແຄນເບີຣາ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເດີນທາງຊາວຕ່າງດ້າວເຂົ້າປະເທດໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໄປຮອດຢ່າງໜ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານໄມເກີລ ແມັກຄໍແມັກ (Michael McCormack) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານພວມກະກຽມທີ່ຈະເລີ້ມການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດຄືນໃໝ່. ທ່ານແມັກຄໍແມັກ ກ່າວວ່າ:
“ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮືອບິນແມ່ນເປັນທີ່ພ້ອມແລ້ວ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະເອົາເຮືອບິນແລ່ນອອກມາຈາກໂຮງເກັບ ແລະປ່ອຍໃຫ້ມັນເລີ້ມບິນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງປະເທດຄືນໂລດ. ພວກເຮົາພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສິງກະໂປ ໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງບາງທີອາດເປີດຄືນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮ່ອງຮອຍໃນທາງບວກ ແລະໃນຂະນະທີ່ມີການເລີ້ມສັກຢາວັກຊີນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຢູ່ ໃນອອສເຕຣເລຍ ແຕ່ໃນປະເທດ ກໍອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາຈະເປີດຄືນເຂດຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ພາຍໃຕ້ແຜນການນີ້ ຊາວອອສເຕຣເລຍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ບິນໄປຍັງສິງກະໂປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19.
ນອກນັ້ນຊາວສິງກະໂປ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປກັກໂຕຢູ່ທີ່ໂຮມແຮມເປັນເວລາສອງອາທິດ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸຍາດແກ່ພວກທີ່ເດີນທາງມາຈາກນິວຊີແລນແບບດຽວກັນ ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ແວລລິງຕັນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະໜອງຕອບໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍເຂົ້າປະເທດແບບດຽວກັນນີ້ເທື່ອ.
ປະຊາຊົນຊາວອອສເຕຣເລຍສາມາດເດີນທາງກັບຄືນບ້ານຈາກຕ່າງປະເທດ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນ ກັບການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ກັກໂຕເສຍກ່ອນ. ປະຊາ ຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ຕົກຄ້າງ ຍ້ອນບໍ່ມີໂຮງແຮມໃຫ້ປະຊາຊົນພັກອາໄສເພື່ອກັກໂຕພຽງພໍ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ບັນທຶກການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພຽງແຕ່ 29,000 ກວ່າກໍລະ ນີ ນັບແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ. ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລ້ວ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 909 ຄົນ.
ແຜນການຍຸດທະສາດໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງອອສເຕຣເລຍ ມີອົງປະກອບຢູ່ 4 ຢ່າງຄື ຈຳກັດພວກນັກເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ການປິດບາງຄຸ້ມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ການຕິດຕາມຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອແບບຊັບຊ້ອນ ແລະການກວດຂະໜາດໃຫຍ່.
ໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໃນທົ່ວປະເທດ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້.