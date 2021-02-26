ພັກເດໂມແຄຣັດ ຢາກໃຫ້ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສະຫຼະອຳນາດ ໃນການອອກຄຳສັ່ງ ໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະມີຜູ້ຊ່ວຍທາງທະຫານ ຖືກະຕາບທີ່ມີລະຫັດຍິງລະເບີດນິວເຄລຍຕິດຕາມໄປນຳສະເໝີນັ້ນ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດພຽງຄົນດຽວທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ເຮັດສົງຄາມນິວເຄລຍຫຼືຕອບໂຕ້ດ້ວຍອາວຸດດັ່ງກ່າວໃນກໍລະນີທີ່ຖືກສັດຕູໂຈມຕີ.
ປັຈຸບັນນີ້ ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຂອງປະທານາທິບໍດີເອງ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຍອມມອບອຳນາດດັ່ງກ່າວແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວໂດຍລຳພັງ.
ການມອບອຳນາດໃນທຳນອງນີ້ ໃຫ້ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນຶ່ງນັ້ນ “ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ” ອີງຕາມຈົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ 31 ທ່ານ. “ປະທານາທິບໍດີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະໂຈມຕີປະເທດອື່ນໆດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ຫຼືມີນິໄສທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບການຊັ່ງຊາຂອງປະທານາທິບໍດີ.”
ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນຂຽນຂຶ້ນ ໂດຍການນຳພາຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈິມມີ ພາແນັດຕາ ແລະເຕັດ ລິວ ຊຶ່ງທັງສອງຕ່າງກໍມາຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການເຫັນພ້ອມຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊັ່ນຮອງປະທານາທິບໍດີແລະປະທານສະພາຕ່ຳ ກ່ອນທີ່ຈະມີການອອກຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານພາແນັດຕາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ວ່າ “ພວກເພືື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງ ໄດ້ຂໍຮ້ອງແບບກົງໆ ໃຫ້ທົບທວນ ຄືນໂຄງສ້າງໃນການບັນຊາການ ແລະຄວບຄຸມ ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອຈະໃຫ້ພວກເຮົາມີອຳນາດໃນການສັ່ງໃຫ້ຍິງອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ປອດໄພໄດ້ແບບໃດ ບໍ່ໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ເພື່ອຂະຫຍາຍແລະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ.”
“ອີງຕາມປະຫວັດອັນດີເດັ່ນຂອງປະທານາທິບໍດີພວກເຮົາ ແລະການນຳພາກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄລຍ ສຳລັບກອງກຳລັງນິວເຄຼຍຂອງປະເທດພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາຂໍສະເໜີແນະນຳວ່າ ໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຄິດລິເລີ້ມຂອງທ່ານ ແລະການວິເຄາະແບບມືອາຊີບ ກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງເພີ້ມຕື່ມເພື່ອກວດກາແລະສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ພາຍໃນໂຄງສ້າງການບັນຊາການແລະຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ໜັງສື ທີ່ສົ່ງໄປຫາທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ “ສະເໜີທາງເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ໄດ້ມອບ ໝາຍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີມີສິດອຳນາດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍບໍ່ມີ ການກວດກາແລະຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນການອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍ” ນັ້ນຄຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຈັບຟຣີ ລູອິສ ສາສະ ດາຈານແລະຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງ ເຈມສ໌ ມາຕິນ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການຫ້າມແຜ່ຜາຍອາ
ວຸດ ນິວເຄລຍ ທີ່ສະຖາບັນ Middlebury ໃນການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ມອນເຕຣີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ທາງເລືອກ ໃດໆກໍຕາມແມ່ນຈະດີກວ່າການຈັດແຈງໃນປັດຈຸບັນນີ້.”