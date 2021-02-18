ພວກປະທ້ວງໃນມຽນມາ ໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍ່ສຸດ ຕໍ່ຕ້ານພວກທະຫານ ຢູ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ

ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ມີພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທະຫານຫຼາຍເປັນປະຫວັດການໃນວັນພຸດວານນີ້ ນັບແຕ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນ ນັບແຕ່ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ.
ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ ທີ່ນະຄອນມັນດາເລ ຫົວ ເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດແລະທີ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ບ່ອນທີ່ປາກົດວ່າມີປະຊາຊົນອອກໄປໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ພວກທະຫານ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ.
ມີພວກພະນັກງານຈາກພາກເອກກະຊົນ ແລະພາກລັດຖະບານ ຕະຫຼອດທັງລັດຖະກອນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການເຮັດລັດຖະປະຫານໂດຍພາກັນນັດຢຸດງານ ທັງໆທີ່ພວກທະຫານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກແລະຂູ່ວ່າຈະເອົາມາດຕະການຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ບໍ່ມີລາຍງານວ່າໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຳຄັນໃດໆ ແຕ່ມີພວກປະທ້ວງໄດ້ຕັນຂະບວນລົດຂອງຕຳຫວດ ແລະທະຫານທີ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ດ້ວຍການສືບຕໍ່ອັດຖະໜົນສາຍສຳຄັນໆດ້ວຍການເອົາລົດໄປຈອດໄວ້ຢູ່ກາງທາງແລະກໍເປີດຝາອັດເຄື່ອງຈັກຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການມີບັນຫາຂອງເຄື່ອງຈັກລົດເປັນຂໍ້ອ້າງ.
ນອກນັ້ນ ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫລລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ນະຄອນມັນດາເລ ບ່ອນທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນສອງມື້ກ່ອນນີ້ ໄດ້ແນປືນໃສ່ພວກເດີນຂະບວນປະມານ 1,000 ຄົນ ແລະໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນແລະໝາກກະຖຸນ. ລາຍງານຂ່າວທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ຍິງລູກປືນຢາງເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ ພວກວິສະວະກອນແລະພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນເດີນຂະບວນ ໄປຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆແລະກໍຮ້ອງຄຳຂວັນໃຫ້ປ່ອຍທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາແລະປະທານາທິບໍດີວິນ ມິນ.
ຄົນຂັບລົດຜູ້ນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາມຽນມາວ່າລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ “ການປຸກລະດົມເຮັດລົດຕາຍ” ເພື່ອລົບກວນການຂົນສົ່ງ.