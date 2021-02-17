ນັກເສດຖະສາດ ໄນຈີເຣຍ ຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າ ອົງການໆຄ້າໂລກຄົນໃໝ່

ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນປະຫວັດສາດ ອົງການໆຄ້າໂລກ ຫຼື WTO ໄດ້ເລືອກເອົາແມ່ຍິງຄົນທຳອິດແລະຄົນອາຟຣິກາຜູ້ທຳອິດ ເປັນຜູ້ນຳຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. Lisa Schlein ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກເຈນີວາ ດັ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງ ເອັນໂກຊີ ໂອໂກນໂຈ-ອີເວລາ (Ngozi Okonio-Iweala) ນັກເສດຖະສາດໄນຈີເຣຍ ເອີ້ນການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງ ໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການໆຄ້າໂລກວ່າ ເປັນການບຸກເບີກໃໝ່. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາບໍລິຫານວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເລີ້ມການປະຕິຮູບແລະປັບປຸງກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງອົງການໆຄ້າໂລກ ໃຫ້ທັນກັສະພາບການ ຂອງສັດຕະ ວັດທີ 21. ທ່ານນາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພວກທ່ານ ໃນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະເປັນຄົນອາຟຣິກາທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ໃນຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບພະການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະດັ່ງທີ່ພວກທ່ານບາງຄົນໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວ ຄວາມກ້າຫານ ແລະຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກທ່ານ ເພື່ອດຳເນີນການປະຕິຮູບໃນຂອບເຂດທີິ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈຳເປັນ ຢູ່ໃນອົງການໆຄ້າໂລກ ເພື່ອປັບໂຕສຳລັບອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.”
ທ່ານນາງໂອໂກນໂຈ-ອີເວລາ ກ່າວວ່າ ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບອົງການໆຄ້າໂລກ ແມ່ນມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະກໍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກລໍາບາກ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເອົາຊະນະບໍ່ໄດ້. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ຂອງທ່ານນາງ ກໍແມ່ນການເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນຫາໂຄວິດ-19 ແລະອັນທີ່ທາງອົງການໆຄ້າໂລກສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ອົງການໆຄ້າໂລກ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການໂຄແວັກແລະການເລັ່ງລັດໃນການພັດທະນາຢາວັກຊີນຕະຫຼອດທັງອົງການອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອເລັ່ງລັດການສະໜອງ ແລະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ທຸກຍາກ. ທ່ານນາງໂອໂກນໂຈ-ອີເວລາ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
“ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊອກຫາ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊ່ອງທາງທີສາມ ຊຶ່ງຢາວັກຊີນສາມາດໄດ້ຮັບການຜະລິດຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດຕື່ມອີກໃນຂະນະດຽວກັນພວກ ເຮົາກໍຍັງສືບບໍ່ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ບໍ່ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ພົວພັນກັບຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ດັ່ງນັ້ນ ນີ້ແມ່ນຂົງເຂດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກນຳກັນ.”
ການເລືອກເອົາທ່ານນາງໂອໂກນໂຈ-ອີເວລາ ຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າອົງການໆຄ້າໂລກ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ຍ້ອນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ທ່ານນາງ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ມີປະ ສົບພະການ ໃນເລື້ອງການຄ້າໂດຍກົງ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຍົກເລີກການຄັດຄ້ານດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດເພື່ອແຜ້ວທາງໃຫ້ທ່ານນາງນາງໂອໂກນໂຈ-ອີເວລາ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍ ການຂອງອົງການໆຄ້າໂລກ.