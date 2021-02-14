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ມີລາຍງານວ່າ ນັກວິທະຍາສາດອັງກິດ ພວມພັດທະນາ ຢາວັກຊີນ ທີ່ຕ້ານທຸກເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ

ອີວາ ນຸ່ງເຄື່ອງເປັນາຍໝໍ ນັ່ງກັບເຈົ້າຂອງໆລາວ ເທິງເວທີ ໃນລະຫວ່າງບຸນພາໝາຍ່າງປະຈຳປີ ທີ່ນະຄອນຣິໂອ ເດິຈາແນໂຣ ປະເທດບຣາຊີລ ເມື່ອວັນທີ13 ກຸມພາ 2021.

ມີຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ 108 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້. ສະຫະ ລັດເປັນປະເທດທີ່ຕິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ ມີ 27 ລ້ານ 5 ແສນກໍລະນີ ຕິດຕາມດ້ວຍປະເທດອິນເດຍ 10 ລ້ານ 9 ແສນກໍລະນີ ແລະບຣາຊີລ 9 ລ້ານ 8 ແສນກໍລະນີ.

ໜັງສືພິມເຕເລກຣາຟ (Telegraph) ລາຍງານວ່າ ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງອັງກິດກຳລັງພັດທະນາຢາວັກຊີນສາກົນທີ່ສາມາດຮັບມືກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາກາຍ ພັນໃໝ່ທຸກຊະນິດ ແລະອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນເວລານຶ່ງປີ.

ໜັງສືພິມຂອງອັງກິດ ລາຍງານວ່າ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ນັອດຕິງແຮມ (Nottingham) ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຢາວັກຊີນທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຈຸດໃຈກາງຂອງເຊື້ອໄວຣັສແທນທີ່ຈະແມ່ນໜາມທີ່ເປັນໂປຣຕີນຊຶ່ງຢາວັກຊີນໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່.

ການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຈຸດສູນກາງ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນຢູ່ເລື້ອຍໆຂອງຢາວັກຊີນ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສກາຍພັນ.

ໜັງສືພິມເຕເລກຣາຟ ຍັງກ່າວວ່າ ໂປຣຕີນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍລົງຫຼາຍທີ່ຈະປັບໂຕ ໝາຍຄວາມວ່າຢາວັກຊີນສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກາຍພັນທັງໝົດໄດ້ແລະໃນທາງທິດສະດີແລ້ວຈະມີອາຍຸຍືນກວ່າ.

ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 58 ປີຄົນນຶ່ງຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ມີລາຍງານວ່າ ແມ່ນບຸກຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສເປັນເທື່ອທີສອງ ດ້ວຍສາຍພັນອາຟຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ມີຄວາມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ສູງ.

ການຕິດເປັນເທື່ອທີສອງຂອງຊາຍຄົນນີ້ແມ່ນ “ເປັນໄປໄດ້ຍາກໃນການປະເມີນຄ່າທີ່ຕ່ຳເກີນໄປ” ອີງຕາມພວກນັກຂຽນບົດຄວາມຂອງວາລະສານການຕິດແປດທາງຄລີນິກຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່.

ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ຫົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງນິວຊີແລນ ຈະຖືກປິດເປັນເວລາ 3 ມື້ ຊຶ່ງເປັນການປິດເມືອງເທື່ອທຳອິດຂອງນິວຊີແລນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ. ການປິດນະຄອນອັອກແລນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ຄົ້ນພົບສະມາຊິກ 3 ຄົນໃນຄອບຄົວ ຄືພໍ່ ແມ່ ແລະລູກສາວ ຕິດພະຍາດໂຄວິດ.

ສ່ວນໃນເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ຈະເພີ້ມການຈຳກັດຮັດແຄບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ນິວຊີແລນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າໄດ້ກຳຈັດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ກໍຍັງມີການພົບເຫັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃນໝູ່ພວກນັກເດີນທາງໄປນິວຊີແລນ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ກັກໂຕເພືີ່ອຮັກສາໂຣກ.

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