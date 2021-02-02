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ຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ໂຮງແຮມ ໂມກາດິສຊູ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 15 ຄົນ

ທະຫານຄົນນຶ່ງຍ່າງຜ່ານກອງຫີນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ໂຮງແຮມອາຟຣິກ ໃນນະຄອນໂມກາດິສຊູ ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021.

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີໂຮງແຮມທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງໂຊມາເລຍໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເພີ້ິ້ມຂຶ້ນເປັນ 15 ຄົນແລ້ວ ແລະມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຕຳຫຼວດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດໃນນະຄອນໂມກາດິສຊູ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຮວມທັງພວກບຸກໂຈມຕີ 4 ຄົນ ນອກເໜືອໄປຈາກພວກເຄາະຮ້າຍ 11 ຄົນ.

ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ນົວ ກາລາລ ແລະສາມີພັນລະຍາໜຸ່ມນ້ອຍຄູ່ນຶ່ງທີ່ໄປດື່ມນ້ຳເຜີ້ງພະຈັນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.

ທ່ານຟາຣາ ອັບດີຣາມານ ລຸງຂອງແມ່ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ຄູ່ສາມີພັນລະຍາທີ່ຫາກໍແຕ່ງງານໃໝ່ ພາກັນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ແລະກໍມາດື່ມນ້ຳເຜິ້ງພະຈັນຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງມື້ວັນຈັນວ່າ ສົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຂ້າງໃນຂອງຫ້ອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໂຮງແຮມ.”

ການໂຈມຕີຢູ່ໂຮງແຮມອາຟຣິກ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາໂຮງແຮມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຢູ່ໃນນະຄອນໂມກາດິສຊູ ເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍລົດລະເບີດ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກມືປືນຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບທະຫານໂຊມາເລຍກໍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ.

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