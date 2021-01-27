ທະນາຍຄວາມ ສຫລ ຄາດວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງ ໃນການບຸກຫໍລັດຖະສະພາ ອາດຈະເລີ້ມ ໃນອາທິດນີ້

ຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ສືບສວນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນການບຸກເຂົ້າໄປ ໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າ ຈະມີການກ່າວຫາພາຍໃນອາທິດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ພວມເຮັດວຽກເພື່ອຕາມລ່າຫາໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 400 ຄົນ ໃນການສືບສວນທີ່ມີຢູ່ກະຈັດກະຈາຍນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຮອຍເຕີ້.
ມີຫຼາຍກວ່າ 135 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນການພົວພັນ ກັບເຫດການຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຜ່ານມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບັງຄັບໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຕ້ອງໄດ້ພາກັນໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ທີ່ປອດໄພ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄມເກີລ ເຊີວິນ (Michael Sherwin) ຮັກສາການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ມາຮອດເວລານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາທາອາຍາ ຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ສຳລັບໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຮວບຮວມຫຼັກຖານເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ຈົນກວ່າຈະນຳສະເໜີ ຕໍ່ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່. ບຸກຄົນໃດກໍຕາມ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຖືກຕັດສິນໂທດໂດຍອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາພຽງຢ່າງດຽວທໍ່ນັ້ນຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງ.
ມາເຖິງເວລານີ້ ມີພຽງແຕ່ການກ່າວຫາຈຳນວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກສົ່ງໃຫ້ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ນັບແຕ່ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ເລີ້ມແຕ່ຄວາມຜິດໃນການລ່ວງລ້ຳ ໄປຫາການກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນວ່າການໂຈມຕີຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແລະຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ.
ທ່ານເຊີວິນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສ້າງຫຼັກຖານ ທີ່ພົວພັນກັບຂໍ້ຫາເຫຼົ່ານີ້. ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາ ໂດຍການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະຖືກກ່າວໂທດ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້ ຮວມທັງໃນອາທິດນີ້.”
ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ພວມທໍາການສືບສວນເບິ່ງວ່າ ຜູ້ຄົນຫຼາຍໆກຸ່ມ ອາດໄດ້ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ແລະທ່ານເຊີວິນກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າບາງຄົນ ຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຫ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວຫາຕໍ່ສະມາຊິກກຸ່ມທະຫານບ້ານຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຂວາຈັດ 3 ຄົນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ພວກຮັກສາຄຳປະຕິຍານຫຼື Oath Keepers ໃນຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກ່ອນການບຸກຫໍລັດຖະສະພາ.
ຍັງບໍ່ທັນມີການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເທື່ອ ກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.