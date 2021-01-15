ຈີນລາຍງານ ການເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທຳອິດ ໃນຮອບ 8 ເດືອນ

ຈີນໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດກໍລະນີທຳອິດຂອງຕົນໃນຮອບ 8 ເດືອນທ່າມກາງທີ່ມີການລະບາດເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ທີມງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງວູຮານ ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງການເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ການເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເຮັດໃຫ້ໂຕເລກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຈີນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 4,600 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີການຄວບຄຸມແລະໃຊ້ມາດຕະການຕາມຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ຈີນ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ການກັກບໍລິເວນຫຼາຍໆແບບ ສຳລັບປະຊາຊົນ 20 ລ້ານຄົນໃນເຂນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເຫເບ ແລະເຂດອື່ນໆ ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ດັ່ງກ່າວ ກ່ອນວັນພັກ ໃນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ຂອງຈີນ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພານີ້.
ຈຳນວນການເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດທີ່ຂ້ອງຂ້າງຕ່ຳຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນການລະບາດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ຄະນະສືບສວນໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຈ ລະຈາເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງປີກັບອົງການອະນາໄມໂລກແລະການບໍ່ລົງລອຍກັນທາງດ້ານການທູດ ລະຫວ່າງຈີນແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ທວງໃຫ້ຈີນອະນຸຍາດໃຫ້ ມີການສືບສວນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະທີ່ລະອຽດຖີິ່ຖ້ວນ.
ສະມາຊິກ 2 ຄົນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 10 ຄົນ ຂອງຄະນະສືບສວນ ໄດ້ຢຸດແວ່ ທີ່ສິງກະໂປຫຼັງຈາກການກວດສອບໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງພູມຕ້ານທານ ຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທີມງານເຂົ້າຮັບການແຍກດ່ຽວເພື່ອກັກຕົວກວດໂຣກເປັນເວລາ 14 ມື້ທີ່ເມືອງວູຮານ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ້ມການສືບສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ກວດພົບເທື່ອທຳອິດທີ່ເມືອງວູຮານ ໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວ ໄປທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ 2 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດແລະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 92 ລ້ານກໍລະນີ ອີງຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌.