ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ຫໍລັດຖະສະພາ ສຫລ

ຍັງມີເວລາເຫຼືອຢູ່ບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດ ກ່ອນພິທີສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເພີ້ິ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນອັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະເປັນພິທີທີ່ເຄັ່ງຂຶມ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີິການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອາທິດແລ້ວ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະະລັດ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍກ່າວໃນວັນພະຫັດວານີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງພິທີສາບານໂຕທັງໆທີ່ໄດ້ມີການເຕືອນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເກີດຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຕື່ມຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະໃນທົ່ວປະເທດ.
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Guard ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີກຳລັງທະຫານກຽມພ້ອມແລ້ວເກືອບ 7,000 ຄົນ ທີ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງອີງຕາມ ແຜນການສົ່ງກຳລັງທັງໝົດຫຼາຍເຖິງ 21,000 ຄົນໄປທີ່ນັ້ນ.
ພວກທະຫານຈະໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະຕຳຫຼວດຂອງລັດຕ່າງໆອີກຫຼາຍໆຮ້ອຍໆຄົນ. ເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ມີການສົ່ງກໍາລັງທະຫານແຕ່ພຽງ 8,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນໄປຮັກສາການໃນລະຫວ່າງການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານເຈມສ໌ ມູເຣ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຫຼື Secret Service ກ່າວໃນການລາຍງານຕໍ່ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການວາງແຜນຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຈະເປີດຕາກວ້າງສະເໝີ ແລະພວກເຮົາຈະໃຊ້ການພິຈາລະນາແລະສຶກສາເບິ່ງບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຖອດຖອນມາ.”
ທ່ານເພັນສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳແມ່ນ “ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ການໂອນອຳນາດດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະຄວາມປອດໄພໃນພິທີິສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ແລະປະຊາຊົນອາເມຣິກັນກໍສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບບໍ່ມີຫຍັງໜ້ອຍໄປກວ່ານັ້ນ.”
ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນເປັນປະທານຂອງກອງປະຊຸມຮ່ວມຄົບຄະນະຂອງລັດຖະສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ການຢັ້ງຢືນ ຕໍ່ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເວລາພວກເດີນຂະບວນທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ທຳການຊອກຄົ້ນຫາຢູ່ຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆແລະປະທະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ນັ້ນ. ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ ຮວມທັງຕຳຫຼວດປະຈຳສະພາຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ.