ສຫລ ສົ່ງຄິວບາ ກັບຄືນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບັນຊີ ປະເທດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຄືນອີກ

ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ລະບຸວ່າຄິວບາ “ເປັນປະເທດໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ຄືນອີກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພຽງ 9 ວັນກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ຄິວບາ ບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆກໍຕາມໂດຍລັດຖະບານຂອງໄບເດັນທີ່ຈະຟື້ນຟູການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຮາວານາໃນສະໄໝທ່ານໂອບາມາຄືນ.
ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ລະບຸຊື່ຄິວບາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ ຄິວບາຍັງສືບຕໍ່ ໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາແກ່ພວກຫຼົບລີ້ໜີກົດໝາຍ ຈາກສະຫະລັດປະຕິເສດບໍ່ຍອມສົ່ງໂຕ ພວກກະບົດຈາກໂຄລອມເບຍ ຕະຫຼອດທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ນິໂກລາສ ມາດູໂຣໃນເວເນຊູ ເອລາ. ຄິວບາຍັງມີຄວາມສຳພັນມາເປັນເວລາດົນນານກັບມາດູໂຣແລະປະເທດທັງສອງຍັງຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການຄ້າແລະການເດີນທາງ.
ການລະບຸຊື່ດັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ມີການວາງຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄິວບາຄືນອີກ ຮວມທັງການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເດີນທາງໄປມາເກືອບທັງໝົດລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຄິວບາ ຕະຫຼອດທັງການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ດ້ວຍການເອົາມາດຕະການນີ້ ພວກເຮົາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ຖືວ່າລັດຖະບານຄິວບາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະໄດ້ສົ່ງສັນຍານຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ: ອຳນາດການປົກຄອງກາສໂຕຣຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍລະຫວ່າງປະເທດແລະການບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄິວບາ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເສີມສ້າງ ຄວາມສຳພັນກັນຄືນໃໝ່ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. ທ່ານໂອບາມາໄດ້ລຶບຊື່ຄິວບາອອກຈາກບັນຊີປະເທດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນປີ 2015 ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວອັນນຶ່ງ ໄປສູ່ການຟື້ນຟູ ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດກັບຮາວານາ ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາກຳອຳນາດ ທ່ານໄດ້ເພີ້ມຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບຫຼາຍຂຶ້ນເລືື້ອຍໆ ຕໍ່ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ການຄ້າ ແລະການໂອນເງິນ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະຮາວານາ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄິວບາ ທ່ານບຣູໂນ ໂຣດຣີເກສ ໄດ້ປະນາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ມັນເປັນການຫຼອກລວງ ແລະ “ເຍາະເຍີ້ຍໃນການລະບຸຊື່ຂອງຄິວບາ.”