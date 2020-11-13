ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ນອກຈາກຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງໃນທວີດເຕີ້ແລ້ວ ກໍມິດຫງຽບຢູ່

ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເສຍໄຊໂດຍຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລ້ວ ປະທານາທິ ບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ມິດຫງຽບຢູ່ ນອກຈາກໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ການກ່າວອ້າງ ກ່ຽວກັບສໍ້ໂກງຄະແນນຜູ້ແທນລັດ ທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ ກ່ຽວກັບ “ການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງ” (ນຶ່ງໃນຫຼາຍໆການພິມເຜີຍແຜ່ທີ່ທາງທວີດເຕີ້ໄດ້ຕິດຄັດຄຳເຕືອນໄປພ້ອມທີ່ກ່າວວ່າ “ການກ່າວອ້າງກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງນີ້ແມ່ນຍັງມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່”) ແລະການໂຈມຕີໂທລະພາບຟອກສ໌ນິວສ໌ (Fox News) ໂທລະພາບເຄໂບ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານມາໂດຍຕະຫຼອດ.
ທ່ານທຣຳສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີການຕິດເຊື້ອໃໝ່ ພວກທີ່ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍ ແລະພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພວມຖີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້. ທີ່ປຶກສາອະວຸໂສ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານຄໍຣີ ລີວານດາວສກີ (Corey Lewandowski) ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ກວດພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ໃນການຖະແຫຼງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະ ລັດກ່າວວ່າ “ຄຳເວົ້າແມ່ນມີອິດທິພົນ. ເວລາປະທານາທິບໍດີເວົ້າ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ແມ່ນໜັກເປັນໂຕນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຍິນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈເປັນທີ່ສຸດ.” ແຕ່ “ຄຳເວົ້າກໍສະແດງອອກເຖິງການຊັກຊວນຄືກັນ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມ ໂດຍອ້າງເຖິງ “ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 144,000 ຄົນ” ຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການໃນມື້ກ່ອນນີ້.
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ທ່ານໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຄສະນາຫາສຽງທາງການເມືອງ ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄະນະປະຕິບັດງານພິເສດກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງທຳນຽບຂາວ. ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ເປັນຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມາເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບເກືອບ 3 ອາທິດ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຮັບເອົາການຕ້ອງຕິຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ວ່າທ່ານທຣຳ ທີ່ເສຍໄຊໃນການເລືຶອກຕັ້ງແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາໃນການປົກຄອງປະເທດກ່ອນກຳນົດ.
ຮອງໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈາດ ເດຍ (Judd Deere) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສັນຍາໄວ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳພວມທຳການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີແລະເປັນທຳ ຊຶ່ງໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ອາເມຣິກາເປັນນຶ່ງ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ມີການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໂດຍພົວພັນກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີເພື່ອໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານແລະຄ້ຳປະກັນວ່າລັດຖະບານຂອງລັດແລະທ້ອງ ຖິ່ນໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຮັບມືກັບໂຣກລະບາດທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”