ສະຫະລັດ ລົງໂທດເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ 4 ຄົນ ໃນການປາບປາມ ພວກປະທ້ວງ

ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ 4 ຄົນຢູ່ໃນອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຮົງກົງ ຕໍ່ອັນທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ບົດບາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການປາບປາມພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໄມຄ໌ ພອມພຽວກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທັງສີ່ແມ່ນພົວພັນ “ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ອອກໂດຍ ສປ ຈີນ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ສັນຕິພາບຄວາມປອດໄພແລະການປົກຄອງຕົນເອງຂອງຮົງກົງເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານເລກທີ 13936.”
ພວກທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ຫຼີ ຈຽງຊູ (Li Jiangzhou) ເອັດວີນາ ລາວ (Edwina Lau), ຫຼີ ໄກວວາ (Li Kwai-wah) ແລະ ແດງ ຊອງກວາ (Deng Zhonghua).
ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດແລ້ວ ຫຼີ ຈຽງຊູ ແມ່ນຮອງອຳນວຍການຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ. ນາງເອັດວີນາ ລາວ ແມ່ນຫົວໜ້າພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຕຳຫຼວດຮົງກົງ ແລະຫຼີ ໄກວວາ ແມ່ນຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດອະວຸໂສ. ແດງ ຊອງກວາ ແມ່ນຮອງອຳນວຍການຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຮົງກົງແລະມາກາວ.