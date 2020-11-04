ສະມາຊິກໜ່ວຍງານ ຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງທຳນຽບຂາວ ເຕືອນວ່າ ສຫລ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ 'ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ' ຂອງໂຣກລະບາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນໃນໜ່ວຍສະເພາະກິດຮັບມືກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ປະເທດຊາດ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ “ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ” ໃນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ລາຍງານວ່າ ດຣ. ດີບໍຣາ ເບີກສ໌ (Deborah Brix) ຜູ້ປະສານງານຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ໄດ້ອອກໜັງສືສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງລັດຖະບານ ດຳເນີນ “ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດແລະກ້ຳເກິ່ງ” ລະຫວ່າງການປິດບໍລິເວນ ແລະເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອຄວບການລະບາດ ຮວມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນໃສ່ໜ້າກາກ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັນ ແລະທຳການກວດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ.
ບັນທຶກຂອງ ດຣ. ເບີກສ໌ ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບການກ່າວຢ້ຳຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສເວລາທ່ານໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ “ພວມຕ້ອນເຊື້ອໄວຣັສເຂົ້າແຈ” ຊຶ່ງໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 230,000 ຄົນ ແລະລົ້ມປ່ວຍອີກ 9 ລ້ານ 2 ແສນກວ່າຄົນຮວມທັງ 84,089 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແລະເສຍຊີວິດ 557 ຄົນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌.
ພວກແມ່ຍິງຖືພາ ແມ່ນມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທຳມະດາ ຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ອີງຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຂອງສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດຫຼື CDC.
ສູນກາງ CDC ພົບວ່າ ພວກແມ່ຍິງຖືພາຕິດແມ່ນມີທ່າທາງວ່າຈະຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ຫຼາຍກວ່າພວກແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຖືພາ ແລະຕ້ອງການການເບິ່ງແຍງດູແລຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີທ່າທາງວ່າ ຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງຈັກພິເສດເພື່ອຊ່ວຍຫົວໃຈແລະປອດ.
ການສຶກສາຂອງສູນກາງ CDC ຍັງໄດ້ພົບວ່າ ພວກແມ່ຍິງຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ຖືພາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສແລະລົ້ມປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19.