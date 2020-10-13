ການປ່ອນບັດແຕ່ຫົວທີ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ

ການປ່ອນບັດແຕ່ຫົວທີໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເກີດຄວາມສັບສົນເປັນເວລາສອງສາມຊົ່ວໂມງໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈັກປ່ອນບັດອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງແລະການປ່ອນບັດເລີ້ມຄືນໃໝ່.
ພວກມີສິດປ່ອນບັດຢູູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດບາງແຫ່ງ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ແລະກໍມີການເຂົ້າແຖວທີ່ຍາວຢຽດ ຍ້ອນຈຳນວນພວກໄປປ່ອນບັດແຕ່ຫົວທີໃນມື້ທຳອິດຂອງການປ່ອນບັດຢູ່ລັດດັ່ງກ່າວ ມີຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ.
ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດໃນລັດຈໍເຈຍ ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ໄປປ່ອນບັດ 126,876 ຄົນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພີ້ມຂຶ້ນ 41 ເປີເຊັນຈາກການປ່ອນບັດໃນມື້ທຳອິດຂອງປີ 2016.
ການປ່ອນບັດແຕ່ຫົວທີ ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວໃນເວລານີ້ ຢູ່ໃນ 40 ລັດ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 50 ລັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ມີຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ໄດ້ໄປປ່ອນບັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອີງຕາມໂຄງການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການປ່ອນບັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ ຮວມທັງລັດເວີມອນ ເວີຈີເນຍ ແລະດາ-ໂກຕາໃຕ້ ຈຳນວນບັດທີ່ປ່ອນໄປແລ້ວ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຜູ້ປ່ອນບັດທັງໝົດໃນປີ 2016.
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼາຍໆອົງປະກອບ ນັບແຕ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການມີສິດມີສຽງ ໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຕະຫລອດທັງການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະສະພາ ໃນວິທີທີ່ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາພາໃຫ້ຜູ້ຄົນໄປປ່ອນບັດ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກສຳລັບການໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງ ໃນວັນເລືອກຕັ້ງນັ້ນ.
ຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ ເມືອງເອກພ້ອມທັງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງລັດຈໍເຈຍ ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດບາງຄົນໄດ້ໄປມີໜ້າກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ໄປເຂົ້າແຖວຈຸທຳອິດ.
ບາງຄົນສາມາດປ່ອນບັດໄດ້ໃນທັນທີ ທີ່ສະໜາມກິລາບານບ້ວງ State Farm Arena ຢູ່ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ການປ່ອນບັດໄດ້ຢຸດເຊົາລົງເນື່ອງຈາກເຄື່ອງປ່ອນບັດອີເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການກວດສອບໃນການປ່ອນບັດ ມີບັນຫາ. ນີ້ແມ່ນການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວໂດຍມີໜ່ວຍປ່ອນບັດທັງໝົດ 300 ແຫ່ງ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງເຊົ້າວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຄື່ອງປ່ອນບັດອີເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ແລະການປ່ອນບັດຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຄືນອີກ.