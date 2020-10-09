ການໂຕ້ວາທີ ຜູ້ສະໝັກ ປະທານາທິບໍດີ ເທື່ອໜ້າ ຈະເປັນແບບອອນລາຍນ໌ ແລະ ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ວາທີຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃສ່ ວັນທີ 15 ຕຸລາ ຢູ່ນະຄອນໄມອາມີຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕອບຄຳຖາມຂອງອົງການຂ່າວ ABC ທີ່ນະຄອນຟີລາແດລເຟຍ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາການປ່ຽນແປງໄປເປັນການໂຕ້ວາທີທາງອອນລາຍນ໌ ທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໂດຍຄະນະກຳມາທິການໂຕ້ວາທີປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໃຫ້ການອະ ທິບາຍວ່າ ການໂຕ້ວາທີແບບນີ້ແມ່ນຈຳເປັນ ຍ້ອນປະທານາທິບໍດີຖືກກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.
ເມື່ອມີການຖາມ ກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີທາງອອນລາຍນ໌ໂດຍໂທລະພາບຟັອກສ໌ທຸລະກິດ ຫຼື Fox Business ນັ້ນ ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເສຍເວລາໃນການໂຕ້ວາທີທາງອອນລາຍນ໌ເລີຍ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິທີການ ທີ່ຈະໂຕ້ວາທີກັນ. ເຈົ້ານັ່ງຢູ່ທາງຫຼັງຄອມພິວເຕີ້ແລະກໍທຳການໂຕ້ວາທີ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຢຸດ ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເວົ້າ ເວລາໃດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.”
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ວາທີທາງອອນລາຍນ໌.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄະນະກຳມາທິການໂຕ້ວາທີ ຈະເລື່ອນກອງປະຊຸມຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານໄບເດັນແລະທ່ານທຣຳຫຼື Biden-Trump Town Hall ໄປໃສ່ວັນທີ 22 ຕຸລາ ເພື່ອວ່າປະທານາທິບໍດີຈຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດຫຼົບຫຼີກຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປໄດ້.”
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເຫັນພ້ອມນຳວ່າການໂຕ້ວາທີເທື່ອໜ້າຄວນມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ຕຸລາແລະການໂຕ້ວາທີເທື່ອທີ 3 ຊຶ່ງເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ. ແຕ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະມີການໂຕ້ວາທີກັນຊ້າໄປໂພດ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
ທ່ານທຣຳພວມຟື້ນໂຕຄືນຈາກໂຄວິດ-19 ແລະໄດ້ຖືກກັກໃຫ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ນັບແຕ່ໄດ້ກັບຄືນມາຈາກສູນກາງການແພດທະຫານວອລເຕີ້ຣີດໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ.
ທ່ານໝໍຂອງປະທານາທິບໍດີ ດຣ. ສກັອດ ຄອນລີ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ສຳເລັດເສັດສິ້ນການປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະໄດ້ຕອບຮັບ ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ສະແດງອາການໃດໆໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ ແລະ ດຣ. ຄອນລີຄາດວ່າທ່ານທຣຳຈະສາມາດກັບຄືນສູ່ວຽກງານແລະພິທີການຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້.