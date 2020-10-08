ສະຫະລັດ ຮັບມືກັບຈີນ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ລັດຖະບານສະຫະລັດແນໃສ່ອີກຈຸດນຶ່ງເພື່ອລົບກວນອິດທິພົນຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ດ້ວຍການເປັນພາຄີ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຫ້າປະເທດ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ຂໍໃຫ້ປັກກິ່ງຊ່ວຍ ນັ້ນຄືຄວາມເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ພາຄີປະເທດໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ກັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຜ່ານມານີ້ ຈະອໍານວຍໃຫ້ວໍຊິງຕັນສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ ລາວ ມຽນມາ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ ນັບແຕ່ການບັນເທົາທຸກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດເຖິງມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຫວັງວ່າ ການເປັນພາຄີກັບປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ຈະເຫັນພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າຈີນ. ຈີນສ້າງສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມຸ້ງຫວັງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳ ດ້ວຍການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ທາງຕອນເທິງ ແລະເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ໄປດ້ວຍໜີ້ສິນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.
ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ມະຫາອຳນາດທີ່ເປັນຄູ່ປັບ ພວມແຂ່ງກັນຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງໂລກເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ປະເທດເລັກປະເທດນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານປັກກິ່ງ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ແລະການທະຫານຂອງຕົນໄປຍັງເຂດຕ່າງໆຂອງໂລກ. ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອຕ້ານຢັນ ການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ອີກສອງປະເທດໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນນັ້ນ.
ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ວູວິງ (Alexander Vuving) ສາສະດາຈານ ທີ່ສູນກາງການສຶກສາເອເຊຍປາຊີຟິກ ແດນຽລ ເຄ. ອີນຸຍ (Daniel K. Inouye Asia-Pacific) ທີ່ລັດຮາວາຍກ່າວວ່າ “ພາຄີສະຫະລັດກັບປະເທດໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບສູງສຳລັບສະຫະລັດຍ້ອນວ່າສະຫະລັດຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ບ່ອນທີ່ຈີນພວມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.”
ສາສະດາຈານວິວິງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຍິ່ງມີການແຂ່ງຂັນກັນຫຼາຍຂຶ້ນສ່ຳໃດລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງມີຄວາມສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ການເປັນພາຄີຂອງວໍຊິງຕັນ ທີ່ໃຊ້ແທນຂໍ້ລິເລີ້ມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ມີອາຍຸ 11 ປີນັ້ນກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດ. ປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ 4 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງພາຄີດັ່ງ ກ່າວຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຂງຂັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ “ຄວາມໂປ່ງໃສ” ພ້ອມໆກັບ “ການເຄົາລົບນັບຖືອະທິປະໄຕ ບໍ່ແຊກແຊງ ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະການເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນ.”