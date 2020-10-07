ສູນກາງຄວບຄຸມພະຍາດ ສຫລ ກ່າວວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາມາດຕິດຕໍ່ ຜ່ານທາງອາກາດໄດ້

ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໃນເວລານີ້ຮັບຮູ້ວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດແຜ່ລະບາດ ຜ່ານອະນຸພາກນ້ອຍໆ ຂອງອາ ກາດ ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ ແລະເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະເທື່ອ.
ສູນກາງ CDC ໄດ້ຢືນຢັດ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະຕິດຕໍ່ໃສ່ກັນ ລະຫວ່າງສອງຄົນ ທີ່ຢືນຢູ່ໃນລັດສະໝີຫ່າງກັນ 2 ໂດຍຜ່ານເມັດນ້ອຍໆ ຫຼືລະອອງນ້ຳລາຍ ທີ່ເກີດມາຈາກການໂອ້ລົມ ຫາຍໃຈ ໄອ ຫຼື ຈາມດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ແຕ່ສູນກາງ CDC ໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ແນະນໍາຂອງຕົນ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ທາງເວັບໄຊໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຈາກການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໃນອາກາດໂດຍຜ່ານເມັດນ້້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະອອງຝອຍຫຼື aerosols ໃນ “ສະພາບອັນຈຳກັດ ແບບຜິດປົກກະຕິ” ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕິດໃສ່ບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຫ່າງກວ່າ 2 ແມັດອອກໄປ ຫຼືໃນເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດ ໄດ້ອອກໄປ ຈາກບໍລິ
ເວນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ຂໍ້ແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ກ່າວວ່າ ການຕິດຕໍ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ “ເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ຫຼືບໍລິເວນທີ່ຖືກປິດ ຊຶ່ງມັກຈະມີກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຫາຍໃຈ ສູດເອົາອາກາດຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ເຊັ່ນການຮ້ອງເພງ ຫຼືການອອກກຳລັງກາຍ” ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ “ມີການຫາຍໃຈເອົາລະອອງທີ່ມີເຊື້ອໄວຣັສເຂົ້າໄປ.”
ສູນກາງ CDC ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນເດືອນແລ້ວ ໂດຍສະເໜີແນະວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍຜ່ານລະອອງຝອຍຫຼື aerosols ໃນໄລຍະທີ່ໄກອອກໄປ. ແຕ່ທາງສູນກາງໄດ້ລຶບຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວອອກຢ່າງກະທັນຫັນໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ກ່ອນຈະຜ່ານເທັກນິກໃນການກວດກາຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ.
ວິທີທີ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຕິດຕໍ່ໃສ່ກັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ໃນໝູ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວ. ຢ້ອນຄືນໄປເມື່ອເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ມີພວກນັກວິທະຍາສາດ 200 ກວ່າຄົນ ຈາກ 30 ກວ່າປະເທດ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍເປີດຊອງທີ່ສົ່ງໄປຫາອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວພິຈາລະນາເບິ່ງຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ສາມາດແຜ່ລະບາດໂດຍຜ່ານການຕິດຕໍ່ທາງອາກາດໄດ້.