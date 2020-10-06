ທ່ານພອມພຽວ ເຈລະຈາຫາລື ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈາກເຂດເອເຊຍ ປາຊີຟິກ ທີ່ໂຕກຽວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ພົບປະເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ອອສເຕຣເລຍແລະອິນເດຍທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ້ມລະດັບພູມີພາກເພື່ອຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນແບບບໍ່ຢ້ານກົວໃຜຂອງຈີນ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສີ່ປະເທດ ຮວມທັງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໂຕຊີມິດສຸ ໂມເຕກິ (Toshimitsu Motegi) ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງມາຣີີສ ເພນ (Marise Payne) ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ທ່ານສຸບຣາມານຢາມ ໄຈສັງກາ (Subrahman-yam Jaishankar) ຊຶ່ງໃນວົງການທູດ ເອີ້ນວ່າ ແຝດສີ່ ຫຼື the Quad ນັ້ນ ຈະຫາລືກັນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ການສ້າງຕັ້ງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ FOIP ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ຫົວໜ້ານັກການທູດທັງສີ່ ຍັງຈະພົບປະ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນທ່ານໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທ່ານອາເບະໄດ້ປະກາດລາອອກ ຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ.
ໃນລະຫວ່າງການພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານໂມເຕກິ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງແຝດສີ່ ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊູກະວ່າ “ເປັນກຳລັງອັນເຂັ້ມແຂງໃນທາງດີ” ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງທ່ານອາເບະ ແລະພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໃນສະໄໝທີ່ທ່ານອາເບະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ “ມີທຸກເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການເປັນພັນທະມິດແບບຍືນຍາວຂອງພວກເຮົາໃນໜ້າທີ່ບົດບາດໃໝ່ຂອງທ່ານ.”
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະຍ່ານມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ທ່ານເດວິດ ສຕິລແວລ(David Stilwell) ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຜ່ານທາງໂທລະສັບໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານພອມພຽວ. ທ່ານສຕິລແວລເວົ້າວ່າ ການຢຸດແວ່ບ່ອນທຳອິດ ຈະແມ່ນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ແລະສັນລະເສີນກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນວ່າທ່ານຊູກະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.