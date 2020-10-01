ກຳມາທິການ ຈະຫາທາງ ບໍ່ໃຫ້ມີການຖົກຖຽງ ແບບບໍ່ເປັນລະບຽບ ໃນການໂຕ້ວາທີເທື່ອຕໍ່ໄປ

ກຳມາທິການໂຕ້ວາທີຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່າວວ່າ ຕົນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ທ້າຊິງຕຳແໜ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໂຕ້ວາທີກັນຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກພວກທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນໃນຮອບທຳອິດ ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການໂຕ້ວາທີທາງການເມືອງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີທັງສອງ ໄດ້ລົບກວນກັນເລື້ອຍໆ ຫຼືເວົ້າຂຶ້ນໃນຂະນະເວລາດຽວກັນ ກັບຜູ້ດຳເນີນການ ທ່ານຄຣິສ ວອລເລສ ນັກຂ່າວຂອງໂທລະພາບຟອກສ໌ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ວ່າທ່ານທຣຳ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີທັງສອງ ຕອບຄຳຖາມແບບບໍ່ມີການລົບກວນ.
ຄະນະກຳມາທິການອິດສະຫຼະ ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດແຈງການໂຕ້ວາທີ ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມໂຄງສ້າງ “ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ມີການຫາລືກັນທີ່ມີວິໄນຫຼາຍຂຶ້ນ” ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການໂຕ້ວາທີເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງຄລີບແລນ ລັດໂອຮາຍໂອ. ກຳມາທິການກ່າວວ່າ ຕົນຈະອອກຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ຈຳນວນນຶ່ງກ່ອນການໂຕ້ວາທີເທື່ອທີ 2 ແລະທີ 3 ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 15 ແລະ 22 ຕຸລານີ້.
ພວກຕ້ອງຕິບາງຄົນຕໍ່ການໂຕ້ວາທີເທື່ອທຳອິດ ລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກທັງສອງໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ໃຫ້ຕັດໄມໂກຣໂຟນ ຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼືທ່ານໄບເດັນ ເວລາອີກຝ່າຍນຶ່ງກຳລັງເວົ້າຢູ່.
ທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ທີ່ສະໜາມບິນເມືອງດູລຸທ (Duluth) ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ ປະກາດວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະໃນໂຕ້ວາທີ ແລະໄດ້ຕ້ອງຕິຜູ້ດຳເນີນການໂຕ້ວາທີ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ວາທີ 2 ຄົນເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້” ຄືທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານວອລເລສ.
ປະທານາທິບໍດີເວົ້າວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ໄປປາກົດໂຕ ໃນການໂຕ້ວາທີເທື່ອໜ້າ.
ທ່ານທຣຳກ່າວທີ່ລັດມິນເນໂຊຕ້າ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ພວມມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊຢ່າງຫວຸດຫວິດໃນປີ 2016 ແຕ່ກໍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນກັບທ່ານໄບເດັນໂດຍກ່າວວ່າ “ເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງຍົກເລີກໃນການໂຕ້ວາທີ. ເບິ່ງດຸວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີເລີຍສຳລັບລາວ.”
ສ່ວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ລັດໂອຮາຍໂອ ຊຶ່ງເປັນອີກລັດນຶ່ງ ທີ່ຈະປ່ຽນໄປເຂົ້າທາງຝ່າຍໃດກໍໄດ້ນັ້ນ ໂດຍກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ” ຈະໄດ້ໂຕ້ວາທີກັບທ່ານທຣໍາອີກ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການໂຕ້ວາທີ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຄືນກ່ອນນີ້ວ່າ “ເປັນຄວາມອັບອາຍຂ້າໜ້າແຫ່ງຊາດ.”