ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຍົກຍ້ອງ ພະນັກງານແພດ ແລະໂຈມຕີ ທ່ານໄບເດັນ ຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄຂຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ເປັນຈຸດສູນກາງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການກ່າວປ້ອງກັນໃນການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາແລະວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ຕາມມາ ແມ່ນສຳຄັນສຸດ ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງ.
ໃນຄືນທຳອິດຂອງການຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ພວກພະ ນັກງານແພດທີ່ທຳນຽບຂາວຜູ້ຊຶ່ງມີຄວາມເຫັນຂັດກັນກັບຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍໆ ຄົນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
“ພວກທ່ານເປັນກຸ່ມທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພະນັກງານ ແພດຫຼາຍໆຄົນ ແລະຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ສອງຄົນ ຈາກໂຄ ວິດ-19 ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນໄປແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 177,000 ຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມໂຕເລກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ ປະເທດອື່ນໃດໃນໂລກ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມພະນັກງານແພດທີ່ຫ້ອງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສຈີນດັ່ງກ່າວນີ້ສິ້ນຊາກໄປ” ຊຶ່ງເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ບໍ່ຍອມຢຸດເຊົາດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 2 ຂອງທ່ານນຳດ້ວຍ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່ໃນກຸ່ມ ພະນັກງານການແພດ ໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼືຢູ່ຫ່າງກັນດັ່ງທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການທູດຂອງທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກໍໄດ້ໃຫ້ ການຕ້ອນຮັບຕໍ່ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ 6 ຄົນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ໄດ້ຖືກປ່ອຍພວກນັກການທູດສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນງານ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານໄມໂກ ໄວທ໌ ຖືກຄຸມຂັງ ເປັນເວລາ 2 ປີຢູ່ອີຣ່ານ ກ່າວຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳວ່າ “ທ່ານສາມາດປ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກຄຸກ ມັນເປັນເລື້ອງ ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາເຍາະເຍີ້ຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຄືກັນກັບທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ເຮັດເວລາພັກເດໂມແຄຣັດຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ຜູ້ບັນລະຍາຍກ່າວຢູ່ໃນການໂຄສະນາ 30 ວິນາທີວ່າ “ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ RNC ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄວາມວຸ້ນວາຍແຫ່ງຊາດ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ” ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍທັດສະນີຍະພາບ ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງຊາລັອດ. “ຍ້ອນທ່ານທຣຳກຳລັງປະຊຸມກ່ຽວກັບເລື້ອງໂຄວິດ ດ້ວຍການຂາດຄວາມສາມາດ ໃນການທີ່ວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະການບໍລິຫານຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ພວກນັກຮຽນແລະນາຍຄູໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງ ພວກທີ່ຕົກການໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໂດຍປາສະຈາກເສັ້ນຊີວິດ ພວກພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍ ໃຫ້ຕາຍຕາມລຳພັງເສດຖະກິດໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.”