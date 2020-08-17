ກຳລັງໂຊມາເລຍ ທັບມ້າງ ການປິດລ້ອມໂຮງແຮມ ໂດຍມືປືນ ຢູ່ໂມກາດິສຊູ

ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງໂຊມາເລຍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ເປັນເວ ລາດົນກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດ ຢຸດເຊົາການໂຈມຕີແລະການປິດລ້ອມໂຮງແຮມແຄມຫາດແຫ່ງນຶ່ງ.
ທ່ານອິສແມລ ມຸກຕາ (Ismail Mukhtar) ໂຄສົກຂອງປະຊວງຖະແຫລງຂ່າວກ່າວວ່າ ມີ 11 ຄົນເສຍຊີວິດ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໜ່ວຍບໍລິການລົດໂຮງໝໍລາຍງານວ່າ ຕົນໄດ້ຂົນພວກເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເກືອບ 30 ຄົນອອກຈາກທີ່ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາໂຊມາເລຍວ່າ ກ່ອນເວລາ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ມີລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບແຕກຂຶ້ນຢູ່ນອກ ໂຮງແຮມເອລີດ (Elite) ໃນເຂດຫາດຊາຍລີໂດ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນມັກພາກັນໄປທ່ຽວຫຼິ້ນ. ບຶດນຶ່ງຕໍ່ມາ ກໍມີພວກມືປືນ 4 ຄົນບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ.
ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ໄປຮອດບ່ອນເກີດເຫດໃນທັນທີຫຼັງຈາກການໂຈມເລີ້ມຂຶ້ນ ກໍເລີ້ມເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນການຂັບໄລ່ມືປືນ ອອກຈາກໂຮງແຮມ ແທນພວກຍາມ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງໂຮງແຮມ.
ທ່ານມຸກຕາກ່າວວ່າ ພວກມືປືນທັງ 4 ທີ່ບຸກໂຈມຕີໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ.
ທະຫານໄດ້ຊ່ອຍເອົາພວກແຂກ ທີ່ພັກຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ຮວມທັງເຈົ້າຂອງ ທ່ານອັບດຸນລາຮີ ໂມຮຳເໝັດ ນົວ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລະອະດີດລັດຖະບານ ອອກໄປຈາກຈາກໂຮງແຮມ.
ຫົວໜ້າສະຫະພັນນັກຂ່າວໂຊມາເລຍ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ອີບຣາຮິມ ໂມອາລີມູ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາພວກທີ່ນັ່ງເບິ່ງເຫດການຢູ່ນອກໂຮງແຮມເອລີດ ເວລາເຫດລະເບີດເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍວ່າ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດໂຮງແຮມ 15 ນາທີກ່ອນເກີດເຫດລະເບີດ ພ້ອມກັບທ່ານອັບດີຣາຊັກ ອັບດີ ອັບດຸລລາຮີເພື່ອນຂອງທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ສະຖານີວິທະຍຸຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານໂມອາລີມູກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍວ່າ ທ່ານອັບດຸລລາຮີ ໄດ້ຖືກພວກຫົວຮຸນແຮງຍິງຕາຍ ຫຼັງຈາກສຽງປືນໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.
ສ່ວນທ່ານອັບດີຣາຊັກ ອາເດັນ ອອສມານ ຍາມຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ໂຮງ ແຮມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດຂະໜາດແຮງດັງຂຶ້ນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວສັ່ນສະເທືອນໄປໝົດ.