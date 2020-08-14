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ລາວ ແມ່ນນຶ່ງໃນປະເທດ ທີ່ຕິດໜີ້ຈີນ ຫຼາຍໂພດ

ປະຕູທາງເຂົ້າອຸໂມງ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ບໍ່ເຕັນ.
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ລາວແມ່ນນຶ່ງ ໃນ 10 ປະເທດ ທີ່ຕິດໜີ້ຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລາວແມ່ນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກຈີນຫຼືຕິດໜີ້ຈີນຫຼາຍໂພດ. ທ່ານກູ ຢາງ ສາສະດາ ຈານ ທີ່ອອກກະສຽນແລ້ວ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ສແຕນນິສລາວສ໌ ກ່າວວ່າ ຈິງຢູ່ດອກເບ້ຍມັນບໍ່ສູງ ແຕ່ວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ເປັນໜີ້ນັ້ນ ມັນຫຼາຍໂພດ. ສາສະດາຈານກູ ຢາງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:

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ສຽງສາສະດາຈານ ກູ ຢາງ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສາສະດາຈານກູ ຢາງ ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຈີນຍັງອາດຈະກົດດັນໃຫ້ລາວ ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆ ຮວມທັງເລື້ອງຮົງກົງ ແລະທະເລຈີນໃຕ້ນຳດ້ວຍ.

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ສຽງສາສະດາຈານ ກູ ຢາງ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອີງຕາມສູນກາງເພື່ອການພັດທະນາຂອງໂລກ ຫຼື CGD ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນແລ້ວ ລາວແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນ 10 ປະເທດທີ່ຕິດໜີ້ຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສຳລັບໜີ້ສິນຂອງລາວນັ້ນ ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນມາຈາກ ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື BRI ທີ່ຮວມທັງການສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ພາກ ໃຕ້ຂອງຈີນຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ​ 6 ຕື້ກວ່າໂດລາ.

ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນ ຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນດີ ສຳລັບການພັດທະນາຂອງລາວ ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

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