ການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງກໍລະນີໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີ ການວາງຂໍ້ຫ້າມ ກັກບໍລິເວນຄືນ

ອິນເດຍ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ ເຊິ່ງການ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງວາງຂໍ້ຫ້າມການກັກບໍລິເວນຄືນ ເຊິ່ງມີເຈຕະນາທີ່ຈະຢຸດການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ອິນເດຍ ໄດ້ລາຍງານການເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີ ທີ່ຖືກຢືນຢັນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການພາຍໃນນຶ່ງວັນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍຈຳນວນ 20,000 ກໍລະນີ. ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕາມຫຼັງພຽງ ສະຫະລັດ, ບຣາຊິລ ແລະ ຣັດເຊຍ ເທົ່ານັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນທັງໝົດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍ ປີກາຍນີ້.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດ ອັສສັມ ຂອງ ອິນເດຍ ໄດ້ວາງມາດຕະການກັກບໍລິເວນ ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນຈົນຮອດວັນທີ 12 ກໍລະກົດ, ໃນຂະນະທີ່ລັດ ເບັງກາລ ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາການຫ້າມຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ.
ໃນລັດຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ຄື ຟລໍຣິດາ, ເທັກຊັສ, ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ອາຣິໂຊນາ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນບັນດາລັດ ທີ່ໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນກໍລະນີຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ເດແຊນຕິສ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ປິດຫາດຊາຍທະເລອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນລັດຂອງທ່ານ, ໂດຍຖິ້ມ ໂທດໃສ່ພວກປະຊາຊົນໄວໜຸ່ມ ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານການໃສ່ໜ້າກາກ ແລະ ປະຕິບັດ ການຢູ່ຫ່າງກັນໃນສັງຄົມ ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ກໍລະນີໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຫ້າມການດື່ມເຫຼົ້າຢູ່ຮ້ານກິນດື່ມທັງຫຼາຍ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ທ່ານ ເດແຊນຕິສ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ການບໍ່ເຫັນດ້ວຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.”
ທ່ານຜູ້ປົກຄອງລັດກ່າວວ່າ “ມັນເປັນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຈຳນວນ ຫຼາຍຢູ່ໃນ ແລະ ໄດ້ສ້າງຊະນິດຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງ. ຄຳເຕືອນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກປະຖິ້ມ ແລະ ສະນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ງຢູ່ໃນຈຸດທີ່ພວກເຮົາຢູ່ນີ້.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເທັກຊັສ ແລະ ຄາລິຟໍເນຍ ກໍໄດ້ປິດຮ້ານກິນດື່ມຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ ກັນ, ດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງລັດ ເທັກຊັສ ທ່ານ ເກຣກ ແອບບັອດ ເວົ້າວ່າ “ໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໄວຫຼາຍ ແລະ ອັນຕະລາຍຫຼາຍໃນ ເທັກຊັສ ໃນພຽງສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.”
ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ແກວິນ ນິວຊຳ ໄດ້ປິດຮ້ານກິນດື່ມໃນ 7 ເມືອງທີ່ໄດ້ເປີດທຸລະກິດຄືນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຮ້ານກິນດື່ມໃນອີກ 8 ເມືອງ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ປິດຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກັນ.