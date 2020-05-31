ນັກບິນອະວະກາດ ສະຫະລັດ ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໂດຍຈະຫຼວດຂອງບໍລິສັດ SpaceX

ນັກບິນອະວະກາດສະຫະລັດ ທ່ານ Douglas Hurley ແລະ Bob Behnken ພວມໂຄຈອນ ອ້ອມໂລກ ກັບຍານອະວະກາດ Crew Dragon ທີ່ອອກແບບໃໝ່ໆຂອງບໍລິສັດ SpaceX ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດໃນເວລາບ່າຍ 2 ໂມງ 29 ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ທ່ານ Hurley ອາຍຸ 53 ປີ ແລະທ່ານ Behnken ອາຍຸ 49 ປີ ແລະ ທັງ 2 ທ່ານກໍເຄີຍເປັນອະດີດ ນັກບິນທົດລອງເຮືອບິນໃໝ່ຂອງກອງທັບ ແລະເຂົ້າຮ່ວມອົງການອະວະກາດ ຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2000 ນັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໃນເວລາບ່າຍ 3 ໂມງ 22 ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດໃນຕອນບ່າຍວັນເສົາມື້ວັນນີ້ ຈາກແຫຼມຄານາເວີໂຣລ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ນີ້ແມ່ນຖ້ຽວບິນອະວະກາດທຳອິດ ທີ່ຖືກສົ່ງໂດຍຈະຫຼວດ ຂອງບໍລິສັດເອກກະຊົນ ເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສົ່ງນັກບິນອະວະກາດເທື່ອສຸດທ້າຍ ຈາກດິນແດນຂອງສະຫະລັດ.
ຜູ້ບັນຊາການຍານ ທ່ານ Hurley ກ່າວກ່ອນຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນວົງໂຄຈອນ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Alan Shepard ນັກບິນອະວະກາດອາເມຣິກັນຄົນທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 1961 ນັ້ນວ່າ “ຈົ່ງມາໄຕ້ທຽນນີ້ກັນເຖາະ.”
ບໍລິສັດ SpaceX ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຄາລີຟໍເນຍ ແມ່ນເປັນຂອງມະຫາເສດຖີພັນ ທ່ານ Elon Musk.