ສະມາຄົມອາຊຽນ ຕໍ່ສູ້ ກັບການກົດດັນ ເພື່ອກັກສິນຄ້າການແພດ

ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງບັນດາປະເທດ ໃນສະມາຄົມອາຊຽນເລີ້ມໃນອາທິດນີ້ຮັບເອົາການບໍລິຈາກອຸບປະກອນປົກປ້ອງສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື PPE ເຊັ່ນເຄື່ອງນຸ່ງແລະໜ້າກາກ ຈາກຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19. ນີ້ແມ່ນຮ່ອງຮອຍອັນຫຼ້້າສຸດ ທີ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຕ້ານຢັນກັບແຮງກົດດັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ອຸບປະກອນການແພດໃດໆ ຈາກພາຍນອກ ຊຶ່ງເປັນແຮງກົດດັນທີ່ໄດ້ເຫັນກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໃນຂະນະທີ່ການຂາດແຄນກ່ຽວກັບການສະໜອງອຸບປະກອນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ໃນພິທີມອບຮັບຢູ່ຮາໂນ່ຍ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທີ່ຮວມທັງ ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສນັ້ນ ຫວຽດນາມໃນເວລານີ້ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິຈາກແກ່ບັນດາປະເທດ ໃນສະມາຄົມອາຊຽນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 10 ປະເທດ ຊຶ່ງຫວຽດນາມແມ່ນເປັນປະທານວຽນໃນປີ 2020 ນີ້. ສະມາຄົມອາຊຽນ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອຈະຂັດ ຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການສະກັດກັ້ນໃດໆ ເຊັ່ນວ່າ ການຫ້າມສົ່ງອອກອຸບປະກອນການແພດທີ່ສະມາຊິກບາງປະເທດຂອງອາຊຽນເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີ່ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາພວມມີຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫລີ ຊຽນ ລຸງ ແຫ່ງສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນ “ເປັນສັດຕູຮ່ວມ” ທີ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ຮ່ວມກັນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດາປະເທດຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໃນການຮຽກຮ້ອງຜ່ານທາງວີດີໂອ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ “ອາຊຽນຄວນປະສານງານກັນ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງເສັ້ນທາງການຄ້າ ແລະເຄື່ອງອຸບປະໂພກບໍລິໂພກຕ່າງໆ ໃຫ້ເປີດໄວ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນອາຫານແລະອຸບປະກອນການແພດ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານມູຢິດດິນ ຢັສຊິນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງທ່ານ “ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນດ້ານການຄ້າ.”