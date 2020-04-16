ການຖົກຖຽງກັນ ໃນລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບ ປ. ທຣຳ ໂຈະໃຫ້ທຶນ ແກ່ອົງການອະນາໄມໂລກ

ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ປະນາມການປະກາດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ທ່ານຈະໂຈະການໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະໜັບ ແກ່ອົງການອະ
ນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າ ອົງການສາກົນດັ່ງກ່າວ
ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວິກິດການໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ທ່່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຜິດກົດໝາຍ ແລະຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຕືອນເຖິງການຢຸດໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຈຳເປັນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບມືກັບໂຣກລະບາດຮ້າຍແຮງຂອງໂລກນັ້ນເປັນອຳມະພາດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງແພັດຕຣິກ ເລຮີ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຈັດສັນງົບປະມານ ກ່າວປຽບທຽບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ເປັນການຢຸດສົ່ງລູກປືນ ໃຫ້ໃນຂະນະທີ່ສັດຕູພວມບຸກໃກ້ເຂົ້າມາ.” ທ່ານເລຮີກ່າວຕື່ມວ່າ ການຕ້ອງຕິອົງການອະນາໄມໂລກຂອງປະທານາທິບໍດີແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນເຫຄວາມສົນໄປຈາກຂັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານເອງ ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສລະບາດໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຫາວ່າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ມີການຊັກຊ້າໃນການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງໂລກລະບາດນີ້ ແລະ “ຕຳໜິການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດຂອງຈີນ” ກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເລຮີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຈຳກັດຖ້ຽວບິນມາຈາກຈີນ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີມັກຈະກ່າວໂອ້ອວດເຖິງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍົກຍ້ອງການຮັບມືຂອງຈີນ ຊຶ່ງມີຜູ້ຄົນເກືອບ 5 ແສນຄົນ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຈາກຈີນ ແລະເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດນີ້ ຈາກຢູໂຣບແລະບ່ອນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.” ທ່ານເລຮີກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂດຍບໍ່ຢາກຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນ ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຄົນອື່ນ.”
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ສົ່ງໄປຫາທຳນຽບຂາວໃນຄືນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ຄະນະກຳມະການສິ້ງຊອມການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍລະ ອຽດໃນຫ້າຈຸດ ຊຶ່ງເທື່ອຫລ້າສຸດແມ່ນມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ມີນາ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາແລະໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນັ້ນໃຫ້ກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະໂຈະການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດທົບທວນເບິ່ງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນໄລຍະ 60 ຫາ 90 ມື້ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ສົ່ງເງິນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປໃຫ້ອົງການແລະປະເທດອືຶ່ນໆແທນ.