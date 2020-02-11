ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກາ​ນ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ຫຼະ​ຊີບ ​ໃສ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ຂອງ​ອັ​ຟກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ອີກ ພາຍ​ຫລັງ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົ​ບ ມາ​ໄດ້ 3 ເດືອນ​ແລ້ວ

ທະ​ຫານກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຢືນ​ຍາມ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ການ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ຫລະ​ຊີບ​​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ທະ​ຫານ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກາ​ບູ​ລ, ວັນ​ທີ 11 ກຸມ​ພາ, 2020

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານເວົ້າ​ວ່າ ​ການໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ຫລະ​ຊີບ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ທະ​ຫານແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກາ​ບູ​ລໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ມື້ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ທະ​ຫານ 4 ຄົນ.

ຜູ້​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້ບີບຄະ​ນວນ​ລະ​ເບີດ ທີ່​ມັດ​ຕິດ​ໃສ່​ຕົວ​ຂອ​ງລາວ ​ໃຫ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນກວດ​ຄົນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ໃກ້​ກັບ​ທາງ​ເຂົ້າ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ທະ​ຫານມາ​ຊ​ອລ ຟາ​ຮິມ (Marshal Fahim) ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ທ່ານ ນາ​ຊຣາ​ດ ຣາ​ຮິ​ມີ (Nasrat Rahimi) ເວົ້າ​ວ່າ ​ເຫດ​ລະ​ເບີດນັ້ນໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 12 ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຊຶ່ງລວມທັງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໃນ​ກອງ​ທັບ.

ບໍ່​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ເທື່ອ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ວ່າ ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ທະ​ຫານແມ່ນ​ເປັນເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ວາງ​ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຫລະ​ຊີບ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ​ໃນ​ຜ່ານ​ມາ ຈາກ​ກຸ່ມກະ​ບົດຕາ​ລີ​ບານ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ລົບ ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IS.

ເຫດ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ແມ່ນມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ງຽບ​ສະ​ຫງົບ​ໂດຍບໍ່​ມີການ​ໂຈມ​ຕີ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ກາບ​ລູ​ມາ​ໄດ້ 3 ເດືອນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ຕົ້ນ​ຕໍກໍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປຢູ່ ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານນັ້ນ​ເອງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG