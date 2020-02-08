ການລົງໂທດຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ພວກທີ່ມີແນວຄິດຂັດກັນກັບທ່ານ ໄດ້ພາໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ປົດເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ 2 ທ່ານໃນວັນສຸກວານນີ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປໃຫ້ການທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ທ່ານໃນລະຫວ່າງການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານນັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີໄດ້ແກ້ແຄ້ນຄືນພຽງ 2 ມື້ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດໂດຍສະພາສູງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຂ່າວທຳອິດກໍແມ່ນທ່ານທຣຳໄດ້ປົດພັນໂທອາເລັກຊານເດີ ວິນແມນ ທະຫານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແລະຜູ້ຊ່ວຍທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານວິນແມນກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຖືກນຳໂຕອອກໄປຈາກທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຖືກສັ່ງໃຫ້ອອກການ ໃນການຕອບໂຕ້ “ຕໍ່ການເວົ້າຄວາມຈິງ.”
ທະນາຍເດວິດ ແພຣັສແມນ (David Pressman) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄວາມຈິງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ພັນໂທອາເລັກຊານເດີ ວິນແມນຕ້ອງເສຍວຽກ ອາຊີບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ.” ນ້ອງຝາແຝດຂອງທ່ານວິນແມ່ນ ພັນໂທເຢັບເກນີ ວິນແມນ (Yevgeny Vindman) ກໍໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ ໃນຖານະທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ. ບຸກຄົນທັງສອງຈະຖືກຊັບຊ້ອນໜ້າທີ່ຢູ່ໃນກອງທັບ.
ບຸກຄົນຕໍ່ໄປ ກໍແມ່ນທ່ານກໍດອນ ຊັນແລນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງທ່ານທຣຳປະຈຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍເສຍວຽກຄືກັນ. ທ່ານຊັນແລນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກແນະນຳໃນມື້ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຮຽກໂຕຂ້າພະເຈົ້າກັບໃນທັນທີ ໃນຖານະເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈໃດໆກ່ຽວກັບວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳຈະຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ພວກທີ່ມອງເຫັນວ່າເປັນສັດຕູ ຢູ່ໃນຄະດີການຟ້ອງຮ້ອງ. ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານນາງສເຕຟານີ ກຣິສແຮມ ກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານທຣຳ ມີຄວາມດີໃຈທີ່ມັນໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແລະ “ບາງທີຜູ້ຄົນຄວນຖືກລົງໂທດ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການປົດທ່ານວິນແມນແມ່ນ “ການຕອບໂຕ້ທີ່ຈະແຈ້ງແລະບໍ່ອາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢ້ານກົວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ຄວາມຈິງ. ຄວາມອາຄາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຄືສິ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງສົມບູນໃນການປິດບັງຂອງທ່ານ.”