ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໄອ​ຍະ​ການ ສ​ຫລ ສືບ​ສວນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນການ​ຈາ​ລະ​ກຳ ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ຈີນ

ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຮາ​ເວີດ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ສ໌ ລີ​ເບ​ີ ຖືກ​ຫ້ອມ​ລ້ອມ​ໂດຍ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​​ຕຶກສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທ​ີ່​ນະ​ຄອນບອ​ສ​ຕັນ ເມື​່ອ​ວັນ​ທີ 30 ມັງ​ກອນ ປີ 2020.

ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ​ຫຼື FBI ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ປະ​ມານ 1,000 ​ກໍ​ລະ​ນີເບິ່ງ​ພວກ​ຊາວ​ຈີນ​ທີ່​ມີ​ການ​ສົງ​ໄສວ່າ ລັກ​ຂະ​ໂມຍ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງຫຼາຍໆ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກ່າວຫາສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີນີ້ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ການ​ສືບ​ສວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ໜາມ​ຂອງ​ອົງ​ການ FBI ທັງ​ໝົດ 56 ແຫ່ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດແລະ​ກວມ​ເອົາ​ທຸກໆ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແລະ​ທຸກໆ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນັບ​ແຕ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ສຸດ 100 ບໍ​ລິ​ສັດ ຕະ​ຫຼອດ​ເຖິງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເລີ້ມ​ກິດ​ຈະ​ການ​ໃໝ່ໃນ​ເຂດ​ຮ່ອມ​ພູ​ຊີ​ລີ​ກອນ ອີງຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ FBI ທ່ານ​ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ ເວ​ຣ.

ທ່ານ​ເວ​ຣ ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ຈາ​ລະ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຈີນ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ແຕ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ທັນ​ສະໄໝ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ການ​ສືບ​ສວນ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນຂອງ​ອົງ​ການ FBI ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ທົດ​ທະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ມາ​ເຖິງ​ຈຸດ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ອີງ​ຕາມທ່ານ​ຈອນ ບ​ຣາວ​ນ໌ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ FBI ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໜ່ວຍ​ຕໍ່ຕ້ານການ​ສືບ​ລັບ. ການ​ຈັບ​ກຸມ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ ກໍ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນໃນ​ໄລ​ຍະ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້. ໃນ​ຮອບ​ປີ​ທີ່​ແລ້ວ ອົງ​ການ FBI ໄດ້​ຈັບ 24 ຄົນ​ ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ ເພີ້ມ​ຈາກ 15 ຄົນ ເມື່ອ​ຫ້າ​ປີ​ກ່ອນ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອົງການ FBI. ສຳ​ລັບ​ໃນ​ສົກ​ປີນີ້ ອົງ​ການ FBI ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ແບບ​ດຽວກັນ​ນີ້​ແລ້ວ 19 ຄົນ​.

ທ່ານບ​ຣາວ​ນ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ແນ່ນອນ ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ລົບ​ກວນ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາກວ່າ​ແຕ່​ກ່ອນ."

ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ຈາ​ລະ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຈີນໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິທຳ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຊາບ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ 2018 ເພື່ອ​ຮັບ​ມື ​ກັບ​ການ​ຈາ​ລະກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນແລະ​ປັກກິ່ງ ພົວ​ພັນ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນທີ່​ຄ່ອຍເຢັນ​ລົງ​ໂດຍ​ການ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນລະ​ຫວ່​າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້. ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ມາ ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ​ກ່​ຽວ​ກັບ​ການ​ຈະ​ລະ​ກຳ​ທາງດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຈີນ 10 ກວ່າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG